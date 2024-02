瓜地馬拉總統首發聲　將同時加強與台灣、中國關係

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛(Bernardo Arevalo)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

瓜地馬拉總統阿雷巴洛(Bernardo Arevalo)今年1月宣誓就職後,該國與台灣的關係屢傳不穩,他8日回應,瓜地馬拉將加強與中國大陸、台灣的關係,儘管政府意圖與中國大陸建立更緊密的經濟聯繫,但無意與台灣斷交。

根據《路透社》報導,阿雷巴洛自上任以來首次公開重申與台灣的關係,他表示政府不會改變方針,「我們沒有在做選擇。」他說,「與台灣的外交關係,還有對中國的貿易關係都會繼續發展。」(Diplomatic relations are with Taiwan and with the People's Republic of China there are trade relations that will continue to develop.)

報導指出,瓜地馬拉是少數幾個仍與台灣保持正式外交關係的國家之一,阿雷巴洛自1月上任以來,就誓言要結束國內腐敗,並與中國大陸建立關係,這也增加了該國犧牲與台灣邦交的可能性。

瓜地馬拉外長馬蒂內茲(Carlos Ramiro Martinez)本周表示,該國正在考慮與中國接觸,以發展正式的貿易關係;反對派則要求馬蒂內茲對此說法作出澄清。

瓜地馬拉外交部7日發出聲明指,將繼續承認台灣是一個獨立的國家,「兩國有著89年的歷史和兄弟關係。」未來將持續加強與中華民國(台灣)的外交關係、合作與友誼。

