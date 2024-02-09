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老父親「出家失蹤」40年後還俗迷路　兒子怒吼：你回來幹嘛？

▲▼被宣告死亡的羅姓老翁，於今年過年前返家和家人團聚。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲被宣告死亡的羅姓老翁，過年前返家和家人團聚。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、許力方／新竹報導

新竹縣77歲羅姓老翁40年前為了修行，不告而別出家，家人尋找多年未果，已經聲請死亡宣告，沒想到爸爸近日突然歸鄉，卻因找不到回家的路，跑到警局求助，身上還只有帶一張寺廟受戒證書，在警方詢問下得知他老家在新埔鎮南山里，循線聯絡家屬，沒想到兒子一見到他情緒激動直問「你回來幹什麼？」

羅姓老先生5日晚間拖著行李箱，走進新埔警分局關西分駐所求助，自稱已有40年沒回家，身上除了帶著一張寺廟受戒證書，沒有其他身分證明文件。因他患有重聽和口齒不清，溝通困難，值班的員警先以證書上的資料在警政系統中查找，卻搜不到資料，員警便改用手寫方式和他交流，透過耐心詢問，得知羅姓老翁以前居住在新埔鎮南山里。

▲▼被宣告死亡的羅姓老翁，於過年前返家和家人團聚。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方迅速聯繫該地區的耆老，找到了老先生的兩位胞弟，三兄弟在警局內團聚，現場眾人都相當感動。不過，據家屬表示，羅老先生現年已77歲，當初皈依佛門，失蹤40年之久，期間家人於2001年申請了死亡宣告，羅老先生真正返家時迎來火爆的場面。

親生兒子一見到瘦小、年邁的父親還俗歸家，百感交集，激動嘶吼「你回來幹什麼？阿公過世的時候求你趕快回來，那時候你在哪裡？現在回來幹什麼？」在場的員警夾在中間，陷入一陣尷尬，趕緊幫忙緩頰「要好好對他一下好不好，過去就過去了，爸爸回來就這樣，發洩一下就好。」時隔40年，兒子不能理解父親好端端的突然出現在家裡，不願承認這個父親，直喊「在我眼裡沒有孝道，明後天我要去把名字改掉。」

▼老先生身上只帶受戒證書。▲▼被宣告死亡的羅姓老翁，於過年前返家和家人團聚。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼被宣告死亡的羅姓老翁，於今年過年前返家和家人團聚。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

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