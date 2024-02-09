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桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次高人氣

▲桃園走春旅遊熱點第一名

▲青埔休閒遊憩區書藝館。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節何處去？桃園市政府觀旅局透過中華電信，近三年遊客人次統計桃園春節旅遊熱門景點，並依照各年齡層旅遊偏好，提供不同世代的走春遊程建議，包括連續三年，蟬聯春節旅遊排行第一的青埔休閒遊憩區等，讓各地民　眾，春節來桃園走春免煩惱，開心賞景好運到。

▲桃園走春旅遊熱點第一名

▲石門水庫。（圖／市府提供）

市府觀旅局長周柏吟8日表示，桃園超夯的青埔休閒遊憩區在112年創下超過2500萬人次的高人氣旅遊人次，相較111年成長590萬人，已成為目前年輕族群最喜愛的熱門景點之一。對此，觀旅局特別針對年輕族群推出「青埔都會時尚輕鬆GO」春節旅遊行程推薦。

▲桃園走春旅遊熱點第一名

▲龍潭大池「南天宮」。（圖／市府提供）

包括:年輕人睡飽後可到以「硯台」、「墨池」為意象規劃設計的橫山書法藝術館拍照打卡，感受文藝氣息；中午時可到購物、玩樂、美食、影城應有盡有的桃園置地廣場享受日韓等異國風味美食，下午時可到新光影城看場電影，感受旗艦級的聲光體驗，或到新興的都會型水族館Xpark欣賞企鵝、水母等各種療癒水生動物，也可到全台首座美式露天Outlets的華泰名店城享受購物樂趣。

▲桃園走春旅遊熱點第一名

▲五酒桶山。（圖／市府提供）

另外，排名第二、三的旅遊熱點則是大溪老城區、石門水庫。觀旅局並依據中華電信數據分析，精選三條長輩們最愛的祈福勝地及登山步道，包括以「求財」為主的~新春財運道，早上先到桃園歷史悠久的財神廟「蘆竹五福宮」祈求財運，再漫步「五酒桶山步道」轉往「台茂購物中心」享美食；曾獲選「臺灣宗教百景」之一「壽山巖觀音寺」、龍潭大池「南天宮」等廟宇及週邊景點，也是最佳走春祈福景點！

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