綠羽毛轉紅了　新竹縣3落羽松最佳景點曝光　

▲冬日的落羽松紛紛由綠轉紅，新竹縣政府精選新埔照門、橫山韓屋大埤以及北埔六塘等3處夢幻落羽松景點，邀請民眾出遊賞景。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

歲末冬季的低溫為新竹縣迎來了夢幻落羽松美景。近期各地的落羽松紛紛由綠轉紅，成為冬日最美景色，新竹縣政府精選新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤以及北埔六塘等3處夢幻落羽松景點，縣長楊文科邀請全國的遊客來新竹縣，欣賞燦爛金黃的落羽松、捕捉浪漫異國風情照打卡、走訪週邊景點，感受新竹縣的山水之美和客家人文風情。

新埔鎮照門休閒農業區占地面積約300公頃，整個農業區內有超過百棵筆直挺立的落羽松。夏季這裡呈現翠綠色調，而冬季則迎來了火紅的美景。除了來賞落羽松外，也推薦到農業區內的九福、觀南與霽月步道走走，枕木、石板類型步道，輕鬆好走，適合親子旅客前往。

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橫山鄉韓屋大埤位於竹34線鄉道附近，沿著水圳兩側綿延種植的一排排落羽松，壯觀且緋紅的景象讓此處仿若童話小鎮一般。賞美景的同時，也推薦旅客來到知名內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等充滿客家風味的美食。

▲落羽松是屬於杉樹的一種，葉質薄似羽毛，透過寒流催化，原本的綠葉轉趨濃豔的紅色。



北埔六塘的落羽松，以圍繞著愛心湖泊而著名。緋紅的落羽松倒映在湖泊上，散發滿滿浪漫氛圍，沿著水塘周圍漫步，感受冬日特有的景色。

縣府交通旅遊處表示，落羽松是屬於杉樹的一種，葉質薄似羽毛，透過寒流催化，原本的綠葉轉趨濃豔的紅色。在枝葉凋零時，彷若羽毛般輕盈地緩緩落下，故名落羽松。由於今年冬季冷得較晚，1月上旬竹縣各地落羽松才紛紛轉紅，預計美景可維持到2月初，歡迎各地遊客把握時間，欣賞季節限定美景。

落羽松小檔案

落羽杉（學名：Taxodium distichum）又名落羽松，是柏科落羽杉屬的植物，原產於美國東南部密西西比河下游。性喜潮濕，生長在沼澤地者有木質圓柱形膝狀根，拱出地面，在排水通暢之地，生長良好，為水岸造景樹種；春季生短椏及嫩綠色小羽葉，秋季變為黃褐色，冬季脫落，為落葉針葉樹種。

▲由於今年冬季冷得較晚，1月上旬竹縣各地落羽松才紛紛轉紅，預計美景可維持到2月初，歡迎各地遊客把握時間，欣賞季節限定美景。