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南韓也曾推行「簡體漢字」　政府兩度簡化卻遭學者打臉

▲▼韓國過去曾數度推行簡化漢字。（示意圖／CFP）

▲韓國過去曾數度推行簡化漢字。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

漢字是東亞國家從過去以來的共通文字，包括中國、日本、韓國在歷史與文化上皆深受漢字影響，然而在步入近現代化的過程中，卻有著不同的道路，至今在日常生活已幾乎全面使用韓文的南韓，其實過去也存在著試圖簡化漢字的歷史，這一番努力早從韓半島（朝鮮半島）引進漢字後就已然展開。

南韓YouTube頻道「響文泉」經常解說南韓文字與語言的發展歷程，以及和周邊語言文字進行比較，例如中文、日文、滿文，試圖尋找出中日韓在歷史上交互影響的證據。最近，該頻道發布一段影片，詳細介紹韓國人簡化漢字的歷程。

在漢字文化圈的長久薰陶下，以中文為主的中華圈出現注音符號，要求學生們先熟悉單字組成、再來學習書寫文字，而中國則演化出簡體字；至於日本則出現平假名與片假名，以及經過簡化的漢字；然而南韓也曾經在政府與民間的主導下，嘗試過數次的漢字簡化。

▲▼南韓曾經於1967年以政府為力量主導簡化漢字。（圖／翻攝自YouTube響文泉）

▲南韓曾經於1967年以政府為力量主導簡化漢字。（圖／翻攝自YouTube響文泉）

其中，作為中央政府部門的南韓文教部（教育部）曾經於1967年11、12月先後兩次推動漢字簡化運動，南韓稱簡化的漢字為「略字」，而在經歷過朴正熙政府採取全面使用韓文政策後，民間機構韓國語文會也曾於1981年推行過漢字簡化運動。

頻道指出，其實韓國從古代受漢字以來，便已實施過無數次的漢字簡化，例如將「省」簡化為「且」、將「柒」簡化為「木七」，進入朝鮮時代後更有許多文人依照需求簡化漢字，而在進入現代社會後，1960年代儘管新聞界與學術界在報章雜誌與論文依舊使用繁體漢字，但社會上許多電影海報卻出現被稱為俗字的略字。

1967年11月，南韓文教部首先推出第一次的漢字簡化試水溫，由延世大學教授兼國語文學者李家源等7名委員從常用的1300個漢字中挑選542字做簡化，並將簡化結果送交國語審議會，當時稱為「漢文略字試案」，不過卻遭到其他學者和韓文學者批判，認為對學習者造成雙重負擔，且還有其他專家認為學習漢字就應該以正統漢字為主。

從當時漢字簡化表可以發現，漢字簡化的基礎主要來自於朝鮮時代使用的略字，這些略字在朝鮮時代晚期曾受到相當大的歡迎，不過在日本殖民後便被廢除。

1967年12月，文教部推行第二次的漢字簡化運動，簡化常用的215個漢字，經過最終審定後縮減至198個漢字，簡化的基礎來自於20世紀時的慣用略字，不過當時仍遭到委員會的其他學者反對，最終遇上當時的總統朴正熙推行全面使用韓文的政策，漢字的簡化運動被迫宣告終止。

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