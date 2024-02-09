12星座分手的慣用方式　天秤不想當壞人能拖就拖

▲牡羊因念舊的個性，不想主動提分手，所以會讓自己埋首在工作裡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

一段感情走到最後，無論提分手或被分手的人，對彼此而言都會在心中留下一個傷口，等待著時間帶著自己復原。《星座好朋友》為大家整理出，12星座慣用的分手方式，一起參考看看。

牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

逃避分手，能拖就拖，讓對方主動提分手

對處理分手一事最常用的方式就是能拖就拖，他們並不是很乾脆的人，加上又念舊，不想自己當壞人所以寧願做些事情引對方開口，也因為他們的確是潛在的工作狂，所以他們會先去忙外面的事，忙個沒完沒了，感情自然就疏離、冷淡，最後對方受不了就會主動來提分手，反而達成了他們的目的而鬆了一口氣。

▲射手會試圖與對方溝通和表達。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

主動分手絕不留戀，但被人拋棄則難釋懷

如果他們主動分手，很有可能是自己變心了，為投入新人懷抱，所以沒留戀的說再見，雖然心裡一樣有罪惡感，但也顧不了這麼多；另一種是受夠了所以分手，這種也想得很透徹，用徹底斷絕聯絡，來支持自己的決定。然而如果是自己被分手，他們很容易過度執著，情傷較為嚴重。

雙子座、處女座、射手座、雙魚座

主動分手太愧疚，乾脆認命，或成為說謊高手

他們逃避的原因可能是因為在這段感情中不快樂，但只是因為自己的情緒就分手，又覺得對方太可憐，所以乾脆擱著不處理，但他們自己其實也很壓抑，所以會試著想帶動對方，或試圖跟對方溝通想要變化的意願，用婉轉方式表達需求，倘若依然無效，在另一半面前就只好變成說一堆善意謊言的騙子。