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冰島火山「橘紅岩漿」猛烈噴出超壯觀！　3個月內第3度噴發

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）2024年2月8日火山爆發，噴出熔岩和火山灰。（圖／路透）

▲冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）2月8日火山爆發，噴出熔岩和火山灰。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

冰島氣象局表示，西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）上的一座火山於8日噴發，這不僅是今年第2次噴發，也是繼2023年12月之後，3個月以來第3度火山爆發，從大約30英里（48公里）外的冰島首都雷克雅維克也能目視到明亮的橘紅色熔岩噴發。

綜合路透社、紐約時報報導，冰島氣象局在網站上警告，「錫林加菲爾（Sylingarfell）北部已開始火山噴發」，並補充大約是8日上午6時所發生的。冰島民防機構表示，附近一處受歡迎的旅遊目的地「藍潟湖」（Blue Lagoon）地熱溫泉，已經於8日上午進行疏散。

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）2024年2月8日火山爆發，噴出熔岩和火山灰。（圖／路透）

▲冰島3個月內第3度火山爆發。

冰島約有37.5萬人居住在雷克雅內斯半島，距離這座火山最近的人口密集區是一個擁有3800人的小漁村格林達維克（Grindavik）。上一次火山爆發是在1月14日，當時噴發持續大約2天，並疏散了全村居民，岩漿流抵達了漁村郊區，部分房屋被燒毀。

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地震活動頻繁可能將火山爆發，漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

▲冰島漁村格林達維克（Grindavik）先前路面被震裂，居民撤離。（圖／路透）

紐時指出，從海警隊直升機拍攝到的畫面顯示，火山熔岩從長度大約2英里（3.2公里）的裂縫中噴湧而出。不過由於錫林加菲爾山位於小漁村以北、距離頗遠，目前尚不清楚是否會影響到居民。冰島去年11月也已經開始修建堤壩，以利火山岩漿流轉向，避免直接襲擊人民家園與基礎設施。

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）2024年2月8日火山爆發，噴出熔岩和火山灰。（圖／路透）

▲火山噴發在冰島並不罕見。（圖／路透）

冰島擁有30多座活火山，因此火山爆發並不罕見，但雷克雅內斯半島在休眠了大約800年後，於2021年再次噴發，從那之後至今已是第6次發生火山爆發。

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