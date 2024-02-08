銀行員揭「真正有錢人」3大特徵　不是全身名牌！穿著樸素用意曝光

▲日本前銀行職員分析，有錢人並不一定穿名牌、開豪車，但可以從三大特徵看出真正的大咖富豪。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

許多人崇尚在網路社群上跟風炫富，但如何分辨「真正的有錢人」，日本大型銀行的前職員就分析歸納出三大特徵，稱資產在10億日圓（約新台幣2.1億元）以上的金字塔頂端富人其實不愛炫富、不追流行，也不會讓自己身陷金錢糾紛。

一、乍看之下不像有錢人

日媒「日刊SPA！」引用擁有大型銀行集團（megabank）8年以上資歷的女作家登彩的角度，分析「真正的有錢人」首先外表穿著通常很樸素，甚至有些老土，但也不是那種所有衣服都是廉價品牌或不花錢的極簡主義者，而是偏好具有意義與情分的品牌、服飾或用品等。因為他們比起金錢，更重視人脈與人際關係。

二、保有自我，不盲目追逐流行

真正有錢人大多不會被潮流左右，偶爾還會覺得有些過時。比起不斷購買奢侈品牌新品、進口新車，還拍照PO網炫富的人，有些富豪甚至開著年代久遠的國產車，不管多忙都會定期去神社參拜，有固定喜歡吃的便宜定食屋，之類的個人生活哲學。

富人通常對自己很有自信，也對自己構築打造的一切很有感情，雖然在商業上能有靈活創意，但在某方面也有自己執著與堅持。不過，登彩也認為，這不一定代表性格好，也有一些蠻橫霸道的人，對銀行職員一不滿意就大發雷霆，周圍的人都很聽話，所以培養出對於違背個人信念的事物非常敏感的個性，自我過於強大也可能是個「壞心眼的老頭」。

三、不會讓自己捲入糾紛

電視劇裡常有富豪家族捲入金錢糾紛的故事，但現實中，反而是缺錢的人才會有金錢糾紛，因為真正的有錢人會選擇以金錢解決問題，而大部分的爭執，只要夠有錢就可以弭平。

登彩說，在金融業也常遇到投訴的客人，他們通常都不是來自最有錢的頂層客群，因為真正的有錢人不會忍耐，一旦發生不開心的事情，就可能立刻將數十億的資產轉移到別家銀行，而且所有銀行都很歡迎有錢人，絕對會順利為他們辦理一切手續，不會找麻煩。