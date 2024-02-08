狗狗偷逃家「沿路咬傷12人」　傷者縫10針！日飼主：不知何時跑走

記者王佩翊／編譯

日本群馬縣伊勢崎市7日發生一起家犬咬傷人的事件，1隻飼養於庭院的四國犬趁著飼主不注意脫逃，沿路經過2個公園，並咬傷了9名小學生與3名大人，其中5人被送往醫院治療，有1人更被縫了10針。

根據《朝日電視台》報導，119在7日下午4時半左右接獲通報稱，群馬縣伊勢崎市的西部中央公園有人被狗咬傷，隨後距離300公尺遠的另一座公園「田尻公園」也傳出有人遭狗咬傷，由於公園附近有小學，因此受傷患者大部分都是小學生。

警方隨後也在現場發現該隻高約60公分、長130公分的雄性四國犬。而狗狗被發現時身旁沒有飼主，也沒有佩戴項圈。四國犬體型較柴犬大，且個性比柴犬兇猛，經過訓練會聽從主人的話，但是對於陌生人警戒心與攻擊性高，如果是陌生人靠近很容易被咬。

這次是受傷是9名7至10歲的小學生與3名大人，其中5人因傷勢較嚴重被送往醫院治療。一名被四國犬攻擊的男性表示，雖然自己的傷口只需要消毒處理，但是有另外一名傷患被送往醫院縫了10針。

警方循線找到咬傷人的四國犬的飼主，是一名62歲男子。飼主聲稱，狗狗是養在自家庭院，且圍牆較高，並沒想過狗狗竟然會跳牆逃跑。警方目前已經將狗狗捕獲並交由動物愛護中心安置，接下來將對飼主展開調查，以釐清事件發生經過與責任歸屬。