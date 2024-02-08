辣椒粉驗出致癌「蘇丹紅」！全台急下架1.1萬瓶　通路開放退貨

▲調味料粉檢出工業色素「蘇丹紅」，全國共下架1.1萬瓶。（圖／台北市衛生局提供）



生活中心／台北報導

台北市衛生局昨（7）日晚間接獲雲林縣衛生局通知，濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品檢出工業用染料「蘇丹色素三號」，違規產品銷售通路為全聯實業，北市衛生局立即通知全聯總公司並派員至門市稽查，經查業者已全數下架相同品項產品，全國總計下架1萬1824瓶。

北市衛生局今指出，濟生公司生產的「家用四合一調味料組合」驗出工業用染料「蘇丹色素三號」，該批次有效日期為2025年12月12日，業者已全數下架相同品項產品，全國總計下架量計1萬1824瓶，其中台北市下架1091瓶，門市現場未見違規品於架上販售。衛生局已要求全聯公司應公告消費者退貨相關資訊，並盡力通知消費者進行退貨。

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▲衛生局稽查時，業者已全數下架相同品項產品。（圖／台北市衛生局提供）



北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程管理，避免觸法。衛生局並呼籲民眾若有購買「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨作業。