南韓第一夫人收受名牌包　尹錫悅未道歉只認：她無法冷酷拒絕

▲南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓4月10日將舉行國會大選，去年11月第一夫人金建希卻被爆出昔日收受迪奧（Dior）名牌包的偷拍影像，總統尹錫悅與執政黨國民力量黨至今仍飽受輿論壓力。尹錫悅7日首度回應爭議，稱妻子「無法冷酷拒絕」是問題所在，言明這是一種「政治操作」並承諾不會再發生類似事件，但未使用道歉或遺憾等表述。

▲尹錫悅之妻金建希「迪奧包爭議」被認為有夫人干政之虞。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，尹錫悅7日在公營電視台KBS一檔與總統對談的節目中回答主持人提問，首次回應了延燒2個多月的「迪奧包爭議」。尹錫悅定調針對此事件的立場，認為這是「政治操作」，理由是在手錶安裝針孔偷拍，且影片攝於2022年8月卻選擇在大選前公布等。

▲南韓第一夫人金建希昔日收受名牌包過程的偷拍畫面。（圖／翻攝YouTube／서울의소리 Voice of Seoul News）

據報導，相關影片是2023年11月在YouTube頻道首爾之聲（서울의소리）上發布，旅美韓僑崔在永牧師準備了300萬韓元（約新台幣7萬元）的名牌包交給南韓第一夫人金建希，並偷拍了她收受名牌包的過程。

尹錫悅強調，在目前的情況下，比起政治操作本身，應該更專注於「劃清界線的處事方式」。他表示，將透過更嚴謹的態度處事，並表明了不會再次發生類似事件的意志。

▲南韓總統尹錫悅2022年與妻子金建希出訪西班牙馬德里。（圖／路透）

但尹錫悅也提到，妻子金建希中學時代即喪父，為了偷拍而贈與名牌包的人士，以與她先父的交情為由接觸金建希，「總統或是總統夫人很難對任何一人苛刻相待，請求大家理解當時的情況」。尹錫悅認為，妻子「未能冷酷地拒絕對方，若要說是問題那也算是吧，但就會覺得有點令人惋惜」，還說他自己「也有過那種時候」。

BBC報導指出，反對黨共同民主黨認為，尹錫悅未能達成公眾想看見他真誠道歉的期望，「對於總統厚顏無恥的態度感到絕望」。根據上周南韓蓋洛普民調，尹錫悅的支持度已經下滑至29%，降到9個月以來的最低點，民調結果也顯示51歲第一夫人所涉爭議是受調查民眾不支持尹錫悅的原因之一。

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