威廉王子「拒借直升機」給阿湯哥拍片　幽默吐槽：你標準不太一樣

▲威廉王子與湯姆克魯斯出席同場慈善募款晚宴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國威廉王子（Prince William）在父親宣布罹癌、妻子動手術後，於7日晚間出席空中救護慈善機構活動，並和好萊塢動作片巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）幽默互動，拜託阿湯哥下次拍《不可能的任務》時，千萬別來借直升機。

根據BBC報導，威廉王子7日恢復履行王室職務，他當晚出席由空中救護慈善機構舉行的募款晚宴，而好萊塢動作片巨星湯姆克魯斯同樣受邀出席，兩人也在場上有一段幽默互動。

▲▼威廉王子和湯姆克魯斯在晚宴活動上幽默互動。（圖／路透）



威廉致詞時表示，非常感謝湯姆克魯斯來參加這場活動，「這提高了直升機急救人員、護理人員和機組人員的形象。」接著又說，「您不介意的話，如果不在下一部《不可能的任務》（Mission Impossible）借用任何一架新直升機的話，我們將不勝感激。」

威廉開玩笑地說，「我們都透過螢幕看到了，該怎麼說呢，你（湯姆克魯斯）對於（直升機）正常損壞的標準，似乎和我們其他人不太一樣。」

威廉也在活動中感謝外界在最近幾天對他妻子與父親的支持，「這對我們來說意義非常重大。」但他並未透露兩名家庭成員目前的健康狀況。

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