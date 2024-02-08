沒空日行萬步？日本醫師提倡「8秒跳」　輕鬆降血壓+減肥

▲日本醫生建議「8秒跳」運動，宣稱可以有效降低高血壓，又能減肥。（示意圖，pexels）



圖文／鏡週刊

近年來，年輕人罹患高血壓的趨勢逐漸上升，成為一種國民病。儘管許多人努力通過減鹽或運動來降低血壓，但效果甚微。然而，一項來自日本的新運動「8秒跳」正在引起關注，有望成為治療高血壓的新利器。

北秀健康管理診所營養師沈宛徵引述日本醫生伊賀瀨道的看法指出，「8秒跳」運動對中老年人更為適合且安全，不僅能有效降低高血壓，還能同時減重。相較於「日行萬步」，這項運動更具有效改善高血壓的潛力。

「8秒跳」運動步驟簡單明瞭：首先進行暖身，尤其針對膝蓋和腳踝；其次，在8秒內進行16次跳躍，然後休息5至10秒，重複執行約5至10組。在執行時，應注意保持全身放鬆、背脊伸直，膝蓋微彎，手臂自然下垂，並不需要跳得太高，只需達到腳尖稍微離開地面的程度即可，以減輕對關節和肌肉的負擔，確保運動的安全性與流暢性。

此外，伊賀瀨提醒，應避免在起床後的1小時內進行8秒跳，並且被禁止運動的人、心臟病和腎臟病患者都應該避免這種運動。他呼籲在選擇運動方式時應該考慮個人的健康狀況，並且在嘗試新運動方式前尋求專業醫療建議，以確保其適合個人的身體狀況。

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