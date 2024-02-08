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邦交拉警訊！　瓜地馬拉聲明：繼續視台灣為獨立國家

▲▼台灣,邦交,瓜地馬拉,邦交國。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓜地馬拉外交部重申與台灣外交關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

友邦瓜地馬拉外交部長日前表示，政府正考慮與中國發展正式貿易關係，但同時會維持目前與台灣的關係。瓜地馬拉外交部7日發出聲明，重申與台灣的關係；反對黨正尋求在國會質詢外交部長，要求其澄清政府對中國的計畫。

根據《路透社》報導，瓜地馬拉外交部7日在聲明中指出，「瓜地馬拉將繼續承認台灣是一個獨立的國家。」稍早反對黨「眾人」（Todos）也說，他們將尋求在國會中質詢外長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez），要求其澄清政府對中國的計畫。

瓜地馬拉外交部聲明提到，該國與台灣擁有共同的民主價值和尊重，「兩國有著89年的歷史和兄弟關係。」瓜地馬拉政府重申，將持續加強與中華民國（台灣）的外交關係、合作與友誼。

馬蒂內茲5日表示，「我們將繼續在現有層面上和台灣合作，但總統指出，我們不能忽視中國代表的份量和力量。」

馬蒂內茲說，「我們有興趣和他們接觸，嘗試發展一些貿易上的關係」，可能成立「貿易代表處」（office of trade interests），協助瓜國產品在中國找到市場。他也強調，「我們公開做這件事，並不是在暗中偷襲台灣或美國。」

►邦交再傳警訊！瓜地馬拉恐不穩　外交部：對瓜國重申邦誼堅實表歡迎
►我友邦瓜地馬拉外長：考慮與中國建立貿易關係　但維持與台邦交

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