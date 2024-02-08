德國公主「上空露點」登花花公子！　首位王室成員全裸上封面

▲芝妮雅成為全球第一位全裸登上《花花公子》的王室貴族。（圖／IGprincess_xenia_of_saxony）



記者王佩翊／編譯

德國薩克森公主芝妮雅・薩克森（Xenia Florence Gabriela Sophie Iris）登上成人雜誌《花花公子》（Playboy）封面，而她在照片中以全裸示人，甚至露點，也成為第一個全裸登上《花花公子》的貴族成員。

根據《每日星報》報導，37歲的芝妮雅・薩克森出生於曾統治德國薩克森王國的韋廷家族（Wettin），她的曾曾祖父腓特烈•奧古斯特三世（Friedrich August III）在德意志帝國於第一次世界大戰戰敗後，在1918年11月13日退位，而後也結束了韋廷王朝對薩克森長達793年的統治，目前薩克森則是隸屬於德國的一個州。

▲芝妮雅曾因出版自傳遭到家族抨擊。（圖／IGprincess_xenia_of_saxony）



芝妮雅在面對《花花公子》的採訪時表示，她的曾曾祖父如果還在世，一定會准許她拍攝這次封面，並補充道，腓特烈•奧古斯特三世「非常幽默和有愛心」。她說，她的家人會容忍她拍攝這次的封面，不過如果有家人購買這期雜誌，仍會讓她感到「驚訝」。

芝妮雅在2月8日出版的《花花公子》中赤裸上身，並完全露出左半邊的胸部，成為首位全裸登上《花花公子》封面的王室貴族。

事實上，芝妮雅雖為韋廷家族的一員，但她的「脫序行為」早已引發家族不滿，早在2011年，當時的薩克森王國王位繼承人瑪利亞•埃曼努埃爾（Maria Emanuel）就曾經公開斥責芝妮雅與她的傳記。

瑪利亞•埃曼努埃爾還抨擊芝妮雅表示，「她的傳記非常失禮，這個人是擁有1000年歷史的韋廷家族的不幸。」