15歲兒校園槍擊釀4死　母親過失殺人罪成全美首例！恐坐牢60年

▲密西根州2021年牛津高中槍擊案15歲槍手的母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）6日由陪審團判決4項過失殺人罪成立，成為美國首例家長被究責的大規模槍擊事件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國密西根州一個陪審團6日判決一名母親4項過失殺人罪成立，最重可能被判入獄60年，原因並非她親手殺害被害人，而是因為她未能阻止兒子犯下致命的4死校園槍擊案。據外媒報導，這是美國第一宗家長因子女犯下大規模槍擊事件而被追究責任的案件。

根據BBC等外媒報導，現年17歲的少年克魯布里（Ethan Crumbley）曾在2021年11月30日犯下密西根州牛津高中（Oxford High School）校園槍擊案，造成4死7傷，他2023年12月被判處無期徒刑，現已入獄服刑，且不得假釋。

▲密西根州牛津高中槍擊案15歲槍手克魯布里（Ethan Crumbley，左）與父母在案發後皆被捕入獄。（圖／路透）

克魯布里的父母均被指控4項過失殺人罪，其中45歲母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）經過奧克蘭郡（Oakland County）一家法院約2周庭審，再由陪審團耗時2天共11小時的審議後判決罪成，並定於4月9日宣判刑期。由於每項罪名最多可判15年有期徒刑，因此珍妮佛可能面臨最高長達60年的監禁。

槍擊案的部分罹難者家屬對判決結果表示寬慰，一名16歲遇害少女的父親邁爾（Buck Myre）說，「人民發聲了！無論你同不同意這個民意，但這個體系就應該以這樣的方式運作」。另外，槍手的47歲父親詹姆斯（James Crumbly）拒不認罪，他的案件定於3月開庭審理。

BBC報導指出，審判的核心問題在於這位母親是否能夠預見並阻止孩子犯下致命罪行，珍妮佛與詹姆斯在槍擊案發生的幾天前購買了克魯布里作案使用的槍枝，他們在案發幾天內就被警方起訴，2年多來一直被關押，無法保釋。

▲現年45歲的母親珍妮佛出庭受審時表示，他們在案發前曾經買了槍枝送給兒子。（圖／路透）

珍妮佛受審時向陪審團作證，感恩節的隔天，她的丈夫帶著兒子去一家槍枝店，為兒子買了一把槍當作禮物。她說，負責保管這把槍讓她「感覺不舒服」，於是由丈夫來保管。報導稱，這段證詞似乎是她在為自己辯護，並試圖將為兒子買槍責任推到丈夫身上。

檢方在審判中出示證據，證明克魯布里曾經需要心理健康方面的援助，還抱怨出現幻覺，但他的父母沒有為他尋求治療。珍妮佛作證時說，她不認為她的兒子有精神健康問題。

案發當天上午，15歲的克魯布里因為畫了一幅令人不安的畫作，父母被找來學校開會，校方要求家長在48小時內帶孩子去接受諮商，但他們為了回去上班不僅縮短開會時間，也拒絕帶兒子回家。校方沒有檢查克魯布里的書包就把他送回教室，但包裡裝著一把槍。珍妮佛與婚外情對象的訊息紀錄顯示，她當天到學校開會前，曾在訊息中提到擔心兒子會做出「愚蠢的事」。

奧克蘭郡檢察官麥唐納（Karen McDonald）結辯時表示，她原本可以把彈藥與槍枝鎖好，告知學校曾經送了孩子一把槍，也可以通知學校兒子曾經需要幫助，「這是一起罕見案例，有令人震驚的事實，她確實做了不可思議的事，導致4名孩童死亡。」