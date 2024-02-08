苗栗白牌車摩鐵載客收600元車資　駕駛重罰10萬＋扣照4月

▲苗栗監理站7日下午偕同警方於苗栗高鐵站稽查，查獲一輛自用黑色休旅車載客下車。（圖／苗栗監理站提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗監理站稽查人員於昨(7)日下午偕同苗栗警方於苗栗高鐵站稽查白牌車違法載客，查獲一輛自小客車載1名乘客至高鐵站，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由竹南某汽車旅館至苗栗高鐵站付費600元，稽查人員對該白牌車駕駛開出10萬元罰單。

監理單位在春節假期前稽查白牌並不停歇，苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新臺幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

▲監理站稽查人員與警方分別訪談駕駛及乘客，乘客坦承由竹南鎮芝柏山汽車旅館至苗栗高鐵站付費600元。（圖／苗栗監理站提供）