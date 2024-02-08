旅客「嫌房間臭」留1星負評　飯店竟威脅：公開入住監視器畫面

▲國外1間飯店威脅留1星負評的旅客。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著農曆春節到來，許多國家都湧現遊客潮，但印度1間飯店最近卻暴出嚴重爭議，該飯店只因不滿旅客在Google評論留下1星負評，竟留言威脅「上傳你入住時的監視器影片」，引爆網友熱烈討論。

據《星州網》報導，該名旅客5個月前以英文留下「差勁的房間和難聞的氣味，人行道在維修，不推薦這間飯店」評論，並給出1星負評，怎料竟因此遭到業者的恐怖威脅。

飯店在旅客評論的3個月後，留言嗆「不要給1星負評，否則我們會上傳你的閉路監視器錄影」，業者僅用短短幾字，就造成令人恐懼的極大威脅。事件也隨著時間逐漸延燒。

有網友驚呼怎麼會有飯店這樣威脅客人？紛紛表態未來拒絕入住這家飯店；也有人猜測，飯店說的閉路畫面可能只是客房的走廊。但無論如何，飯店的回應都令網友們極為不滿。

此外，由於留下1星負評的旅客是名馬來西亞籍人士，因此有許多人誤以為事發飯店在馬國營業，令當事人跳出來澄清該飯店在印度。目前飯店已刪除威脅旅客的留言，網友們也給飯店留下兩極評價，目前評分為3.5顆星。

還有網友發現，其他網友在留言區分享的評價截圖，與飯店回覆跟網傳的不一樣，都令這起事件陷入詭異的案外案羅生門。

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