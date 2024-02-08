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父親罹癌、妻子手術後首露面！　威廉王子幽默稱：需要透透氣

▲▼英國威廉王子。（圖／路透）

▲威廉王子7日公開現身並向各界的支持致謝。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

自英王查爾斯三世（King Charles）宣布罹癌、凱特王妃進行腹部手術後，威廉王子7日首次公開現身並向各界的支持致謝，「這對我們來說意義非常重大。」威廉還幽默表示，現在出席活動剛好可以讓他透透氣，但他並未透露兩名家庭成員目前的健康狀況。

根據BBC報導，威廉王子（Prince William）7日恢復履行王室職務，他當天上午先在溫莎堡主持授勛儀式，晚間出席由空中救護慈善機構舉行的募款晚宴，他接受訪問時表示，非常感謝外界在最近幾天對他妻子與父親的支持，「這對我們來說意義非常重大。」

▲▼英國威廉王子。（圖／路透）

▲威廉並未透露凱特和查爾斯的現況。（圖／路透）

他接著幽默地說，最近的新聞的焦點都是王室的健康狀況，「可以說過去幾周的焦點都是『醫療』，所以我想剛好來參加空中救護的活動，能夠讓我稍微遠離一切透透氣。」不過，威廉並未透露凱特和查爾斯的現況。

自凱特1月16日接受腹部手術後，威廉就向王室告假三周照顧妻兒，目前凱特已從醫院返家休養，但預計要到3月底復活節後，才會恢復履行王室職務。

▲▼英國威廉王子。（圖／路透）

▲威廉出席由空中救護慈善機構舉行的募款晚宴。（圖／路透）

白金漢宮指出，75歲的查爾斯目前已開始接受癌症治療，但皆未透露是罹患何種癌症，也無法確認何時會恢復王室職務。

定居美國的哈利王子得知父親罹癌消息後，第一時間搭機返國探視，據了解，他6日抵達後和查爾斯會面不到一小時，並在倫敦住了一晚之後，目前已經搭機返回美國，期間並未和哥哥威廉碰面。

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