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法外長：反對中國片面改變M503航路　挺台參與國際

▲▼法國新任外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國新任外交部長塞儒內重申反對北京片面改變現狀。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電

法國外長塞儒內今天針對中國變更M503航路回覆參議員質詢。他重申反對北京片面改變現狀，為首位對此發聲的歐洲外長，並挺台參與國際。駐法代表吳志中表示，可見台海穩定為其重要利益。

中國民航局1月底公布，2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行，不僅不尊重台灣，更罔顧國際飛安，引發國際熱議。

▲▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

▲M503、W122和W123航路爭議危及我空域飛安。（圖／民航局）

法國參議院友台小組副主席德維莎（Brigitte Devésa）今天對此在時事質詢政府時段向外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）提出口頭質詢，譴責北京行徑，並要求法國有所反應。

德維莎指出，2月1日起，北京讓台灣海峽安全陷入危險，其中也有一班法國航空航經。中國大陸民航局片面決定改變M503航路，將與台灣和中國間的台海中線僅距咫尺。

「北京目的很明顯，騷擾台灣空防，並利用民航航路隱匿軍事行動。台灣譴責這一決定，指出此舉將為國際遊客安全帶來嚴峻後果，包括往返上海的法國國民」。

曾於2022年及2023年訪台的德維莎指出，北京此舉不僅破壞2015年兩岸就M503航路達成的協議，更恫嚇及影響台海現狀。

她接著說道，儘管法國參議院在2021年5月通過支持台灣參與國際組織決議案，且許多國家也發出同樣呼籲，「但中國仍妨礙民主台灣參與國際民航組織（ICAO）」。

她和長年堅定支持台灣的同僚卡迪克（Olivier Cadic）一併向外交部長塞儒內提出質詢：「法國將如何使中國遵守和台灣於2015年達成的航空協議，同時確保法國海外國人安全？」

塞儒內答詢時先表示十分關切台海局勢加劇。他強調，「我們反對所有對現狀的片面改變，也反對使用武力和脅迫改變現狀，這是法國一貫立場」，言論獲得議場掌聲。

該區的和平與安全對法國至關重要，「法國在遵循國際法前提下，定期派遣海軍通過台灣海峽的國際海水域。透過海軍航經，展示法國對航行及飛越自由的重視」。

外長指出，法方也將此訊息傳達中國高層，鼓勵中國優先採取對話以避免緊張局勢升溫。

針對國際民航組織，塞儒內回覆，將與夥伴刻密切關注M503發展，確保在台灣缺席的狀況下也不致影響飛安。

塞儒內重申，「法國立場不變，在遵守一中政策前提下，支持台灣參與國際組織工作。只要國際組織規章允許且符合集體利益，法國將依國際組織意見並在符合國際法下予以支持」。

塞儒內答詢後，德維莎再簡短回應強調，「我們都不笨，中國是不滿台灣大選的結果，才開始利用民航，包裝對台灣政治和軍事的企圖。我重申，法國應推動展開談判，以確保奠基在和平、安全、相互尊重與法治的台海現狀」。

駐法代表吳志中在接受中央社訪問時表示，代表處努力向法國議員說明事件嚴重性，將危害法國航線在內的國際飛安，且恐無故引發台灣空防系統，對各方皆無益。

吳志中指出，這次由新任法國外長親自回答，是歐洲首次有外長針對M503爭議進行回覆並表達反對，反應快速。「由此可見，法國把台海地區的穩定安全視為重要的國家利益」。

塞儒內的答覆有兩點值得注意，一是除了「自由航行」外，也加上了「自由飛越」；二是指出，法國政府有直接向中方高層表達對該區安全的關切。

除對外長提出質詢的兩位參議員外，也有數位議員在社群平台X上表達對北京片面改變航路的質疑。

外交部前國務秘書、現任參議員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）就表示，中國民航M503如今僅距海峽中線11公里，「是無用的挑釁，尤其對該區航空安全和穩定極度危險」。

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