年假去哪？青年對談台灣觀光　百萬網紅、印尼留學生溫芝靈首選台南

▲週三青年日探討「年假哪裡去？看見台灣的觀光之美」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

農曆春節即將到來，年假要到哪裡去玩？在TikToK擁有120萬粉絲的印尼在台留學生溫芝靈Celine表示，來台灣除了唸書，最主要的是在台灣到處旅遊，她與印尼朋友覺得最必去的城市是台南，因為台南古色古香的城市風情與多樣的小吃，是台灣其他縣市體驗不到的。

Y’s Day「週三青年日」7日晚間舉辦青年座談，探討「年假哪裡去？看見台灣的觀光之美」。目前就讀於淡江大學國際事務與戰略所溫芝靈CELINE，經常在設群平台上分享自己的台灣留學日記，她是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的來賓，還包括暨南大學東南亞學系系主任王文岳、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊、真理大學觀光事業學系系主任余曉玲，以及永恆旅行社執行長謝欣霓。

暨南大學東南亞學系系主任王文岳表示，台灣地處東亞交通輻輳，觀光資源豐富，在過往20年的戮力發展下，觀光基礎建設、免簽與新南向政策等因素，來台國際旅客年年成長，於2019年來台觀光人口已達超過1千186萬。2023年中起，疫後邊境再度解封，來台遊客成長快速，已達640萬，桃園機場入境旅客駱驛不絕，2024恢復疫前旅遊盛景可以預期。

▲暨南大學東南亞學系系主任王文岳。

▲真理大學觀光事業學系系主任余曉玲。

真理大學觀光事業學系系主任余曉玲在分享教學經驗時也指出，觀光系上也有許多外籍生，他們在連假期間大多會留在台灣旅遊，甚至帶著家人體驗台灣之美。台灣的觀光資源非常多，許多自然景觀、人文歷史都值得推薦，但必須要靠全民作為觀光代言人，將台灣觀光的「好」推薦給親朋好友。

余曉玲表示，她在教學的過程中也建議學生將自己想像成導遊，才能設計出更能代表台灣的行程。旅遊是個無形的商品，旅遊景點是無法感受到的，因此最重要的是包裝，必須包裝給適合的對象，許多年輕人在設計旅遊景點時都會加入許多台灣特色夜市，但這個行程不一定適合長輩，因此必須針對不同客群、不同需求來做設計，行程不一定要很多元，但一定要具有深度，才能真正帶領遊客領略台灣之美。

百萬網紅、目前就讀於淡江大學國際事務與戰略所的溫芝靈也表示，台灣吸引外國人的特色是很多城市靠近大自然、台灣的夜市文化、台灣人很溫柔，對外國觀光客很體貼，比如說到機場有舉辦抽獎5000台幣，在很多地方也附上了很多其他語言的文字。

溫芝靈說，作為留學生，她與印尼朋友也注意到的台灣觀光優缺點，來台灣除了唸書，最主要的是在台灣到處旅遊。他們覺得最必去的城市是台南，因為台南古色古香的城市風情與多樣的小吃是台灣其他縣市體驗不到的。

至於台灣觀光在哪一個方面可以加以改善，溫芝靈則認為，她覺得台灣的旅館住宿、交通費用比一般國家貴，如果台灣跟其他國家一樣好玩，有時候會覺得出國旅遊比較划算。

▲印尼來台留學生溫芝靈。

▲永恆旅行社執行長謝欣霓。

永恆旅行社執行長謝欣霓強調，在世界觀光的版圖上台灣並沒有舉足輕重的地位，但這並不代表台灣不重要，因此如何讓外國觀光客覺得台灣「非來不可」，這是值得各界思考的地方。觀光有許多不同的面向與行銷的手法，產品的設計應該要區分不同國家，例如許多熱帶國家自己都有夜市，因此並不需要帶他們來台灣夜市，寒帶國家並沒有夜市，因此會覺得台灣夜市很特別；內陸國家的觀光客可以帶他們去海邊的景點等等，必須投其所好。

謝欣霓提到，在政府的觀光補助之下，當然有許多外國遊客來台灣旅遊，但換個方向思考，許多人都想去北極玩，但北極哪個國家有補助？因此台灣的觀光不能再單單靠觀光補助，必須讓每個觀光客覺得一定要去台灣一趟才能完成人生的夢想，但來台灣要去哪裡？這就需要投其所好，同時也要充分瞭解台灣的產品特色在哪，才能真正吸引外國觀光客。

▲台灣智庫副執行長董思齊。

台灣智庫副執行長董思齊表示， 根據交通部觀光署的統計，2023年到台灣旅遊的外國旅客達640萬人次，雖成功達標預先預期的600萬人次，但對比疫情前2019年來台的外國旅客的數據，顯示去年的觀光旅客人次僅回復到疫情前大約一半的水準。相較台灣鄰近的國家，像是韓國、日本都已回復到大約七至八成以上，可見台灣的觀光產業還有很長一段路要走。

董思齊強調，面對台灣未來，台灣智庫提出因應發展的兩大政策主軸，一個是打造台灣成為世界的科技島，另一個則是打造台灣做世界的觀光島，除了期待未來能有更多的人看到台灣之美外，台灣必須利用科技創新，致力於發展生活產業與體驗經濟，才能突破目前服務業太過勞力密集以至於難以突破薪資天花板的狀況。