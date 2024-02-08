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2024開春美妝TOP50關鍵字出爐！全網瘋「一功能」揭曉

▲NG保養習慣。（圖／Unsplash）

▲調查發現消費者皆一致追求「保濕」。（圖／Unsplash）

消費中心／綜合報導

每年的美容保養趨勢不斷改變，每年固定發布統計數據的CMRI美妝行銷總研近日公布「美妝產業2023年度報告」，臉部彩妝品關注度隨著口罩令解封而擊敗臉部保養品上升至第一名，也公布「2023年消費者最關注的TOP50效果關鍵字」，其中最受注目的兩個字是「保濕」，且調查發現不分年齡層、膚質或性別，在臉部保養及身體保養類別，消費者皆一致追求「保濕」。

▲▼2024開春美妝TOP50關鍵字出爐！全網瘋「一功能」揭曉。（圖／Cosme提供）

▲在臉部保養與身體保養類別「保濕」是消費者最重視的。（圖／美容綜合情報網站@cosme提供）

近期美容綜合情報網站@cosme也提出瀏覽數據彙整，提取出各種美妝話題關鍵字：在臉部保養與身體保養類別「保濕」是消費者最重視的，而在臉部彩妝類，近年崇尚韓系自然媽生感，追求減齡又能不露痕跡的漂亮妝感，讓「自然」二字成為臉部彩妝不敗關鍵字。

2023年隨著口罩令解封，臉部彩妝品爬升至關注NO.1，其中像是過去隱藏在口罩下的唇彩、腮紅產品，明顯較2022年更受關注。另外，伴隨著前往日韓觀光的人數眾多，日系、韓系品牌也重獲市場喜愛，而在保養方面則是以「精華水」市占率漸增，愈來愈多人取代化妝水使用，而在購買臉部保養品通路比重上，透過網路購買的占比在2023年大增11%，主要可能是受到醫療通路品牌的聲量提升，以及許多自創小眾品牌的崛起所致。

在2023年部分保養品使用的成份，也受到行銷帶動下重新登上熱搜，像是維他命C、A醇、積雪草等成份，在2023年期間關注熱度都有明顯成長。另外也因應地球暖化，台灣氣候炎熱的時間相當長，暖冬效應也吹到美妝界，消費者在冬季追求保養品乾爽、不黏膩、不油膩等效果等關注上升，甚至搜尋止汗、體香等字詞的熱度也攀升。

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