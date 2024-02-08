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法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

▲▼瓶裝水。（圖／CFP）

▲法國有三分之一的瓶裝水品牌被踢爆不符合規定。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

法國《世界報》和法國廣播電台展開的聯合調查顯示，法國至少有三分之一的瓶裝水品牌，涉及使用不符合規定的凈化技術，將存在細菌或被化學零星污染的水源處理後，再標註為高價的「泉水」或「天然礦泉水」售出。其中更令人驚訝的是，這些存在欺詐行為的廠商不乏有雀巢等著名品牌，引發廣泛關注。

據法廣報導，按規定，標註為「天然礦泉水」的瓶裝水應為天然純淨的水，且可直接飲用，但最新調查卻發現，這些被標註為「泉水」或「天然礦泉水」的瓶裝水其實經過了一種被稱為「微過濾」的凈化技術，使得購買這些瓶裝水的消費者可能面臨細菌與化學物質等污染風險。

報導稱，對於「自來水」或是標註為「經處理可飲用」的水來說，使用相關凈化技術並沒有問題，不過對於價格翻了上百倍的「泉水」或「天然礦泉水」而言，採用淨化技術是被禁止的，因為法律規定，只有保存完好的地下水資源才可被稱為「泉水」或「天然礦泉水」。

▲▼瓶裝水。（圖／CFP）

▲報導批評，消費者花了更多的錢，買到的卻不是真正的純淨水。（圖／CFP）

調查顯示，這種不合規的凈化處理方法在法國的「泉水」和「天然礦泉水」品牌中被廣泛使用，並且已行之有年，但數百萬消費者並不知情。調查記者杜平（Marie Dupin）表示，「消費者花了更多的錢，買到的卻不是真正的純淨水。商家們採用自來水工藝，通過活性碳和紫外線處理，掩蓋他們用高價售出污染水的事實，人們都被騙了。」

截至目前為止，法國有至少有三分之一的瓶裝水品牌曾經或仍然存在違規問題，而被牽涉其中的品牌還包括了出產法維多（Vittel）、沛綠雅（Perrier）等的雀巢（Nestle）飲用水集團。不過，在法國世界報的文章中，在國際上非常有名的依雲（Evian）礦泉水沒有被點名。

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