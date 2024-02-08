5歲童「為拔2顆乳牙」動手術釀腦死　醫生爆強迫孩子戴上麻醉面罩

▲烏克蘭5歲男童在一場拔牙手術後喪命。（圖／翻攝自Facebook／Viktor Pashnyk）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）一名5歲男童在拔牙手術中，牙醫師為他注射麻醉並拔除2顆乳牙，但過程中男童突然心臟驟停，急救後轉移至重症加護病房持續昏迷，最終被診斷為腦死離世。烏克蘭媒體UNIAN報導中還提到，醫生疑似強迫男童戴上麻醉面罩。

根據太陽報報導，死者母親瑪利雅娜（Marianna Vakhniak）與父親帕什尼克（Viktor Pashnyk）於2023年12月17日帶著他們年僅5歲的兒子，前往利維夫一家私人開設的Ori-Dent牙科診所進行拔牙手術，預計拔除2顆乳牙。

然而，拔牙前5歲男童突然變得很緊張，於是醫生提議使用全身麻醉，儘管父母都同意，但男童在手術室中非常抗拒，拒絕戴上麻醉面罩，據稱醫生強迫他戴上面罩。瑪利雅娜宣稱，她後來已經要求停止手術，但她的請求未被理會，兒子最終進入昏迷狀態。

手術進行不久後，瑪利雅娜聽到醫護人員一陣喧囂，看著他們匆忙進入手術室，大約20分鐘後，有2組緊急救援人員趕到診所，將她的兒子送往當地另一家醫院。瑪利雅娜隨後被告知，兒子在全身麻醉的狀態下心跳驟停。

雖然最初在急救後心臟成功恢復跳動，但當男童被轉移到加護病房時，就被醫生診斷為腦死，此後持續昏迷並且需要依賴生命維持設備，直到1月13日才被宣告死亡。父親帕什尼克在臉書上宣布孩子的死訊時寫道，「飛吧，我們的孩子，飛吧…願天堂賜給我們平安。安息吧，我們心愛的Lesyuno！」

烏克蘭當地檢方辦公室表示，警方在2023年12月17日已根據相關刑事法源啟動調查與訴訟，將對醫療工作者的行為進行法律評估，釐清醫護人員是否對孩子的死亡負有責任。