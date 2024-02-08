日本鬧計程車荒！4年來司機暴跌2成　「2大原因」曝光

▲日本計程車駕駛人數在4年內暴跌20%。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本最新調查顯示，疫情後計程車司機人數大減。截至2023年3月底，隸屬於全國各車行的駕駛只剩23萬，與4年前同期相比減少了近6萬，也就是20.4%。相關數據也代表日本「計程車荒」的問題逐漸浮上檯面，而造成計程車駕駛持續減少的原因除了高齡化外，主要也因為疫情期間出行減少，導致大量司機轉職投入其他行業。

根據《日本放送協會》報導，日本計程車駕駛人數在短短4年內減少逾五分之一，主因則是新冠疫情和人口高齡化導致許多駕駛離職。根據由全日本5000多間車行加盟的「全國高級計程車協會」（全国ハイヤー・タクシー連合会）調查，截至2023年3月底，全日本計程車司機人數為23萬1938人，相比4年前2019年3月底減少了5萬9578人，也就是20.4%。

厚生勞動省的數據顯示，2022年的計程車駕駛平均年齡為58.3歲，也顯示了駕駛的高齡化問題。除了計程車駕駛因年長退休外，疫情期間，由於政府發布緊急事態，導致出行減少、乘客數量急劇下降，導致駕駛收入減少，且又因擔憂長期接觸不特定人群會增加感染風險，因此許多人紛紛選擇改行，也進一步加速了計程車駕駛人數的減少。

儘管疫情過後計程車需求增加，但由於駕駛人數急遽減少，導致「計程車荒」的問題日益嚴重。許多年長者因行動不便，外出或就醫時，必須倚靠計程車，但是每當要叫車時，卻經常出現無車可叫的窘況，導致就醫受到影響。此外，日本大眾交通運輸也面臨駕駛不足的情況，進而使得越來越多地方巴士路線廢止或是班次減少，進一步加大了地區之間的交通不平衡問題。

全國高級計程車協會指出，將繼續努力確保司機人手，以應對需求增加但計程車數量不足的情況。專家指出，計程車荒的問題不僅存在於計程車業，而是整個大眾交通系統，政府和民營企業需要共同合作，制定有效政策和措施來解決相關問題，才能確保公眾的交通需求能夠得到滿足。

對此，計量計畫研究所的牧村和彦理事則表示，計程車在支援城市間的點對點移動方面發揮重要作用，尤其在深夜和凌晨的時段。然而，由於駕駛不足，計程車無法充分滿足公眾的需求，進一步加劇了交通不平衡。因此他也建議政府和民營企業加強合作，推動官民合作，支援計程車駕駛培訓、提高薪資水準。

此外，如果要擴大供給，也可以彈性運用計程車資源，例如由政府購買計程車，再租借給民營企業，以支援計程車需求不足的地區。

牧村和彦還指出，地區之間的供需不平衡問題也需重視，政府應該制定相應的政策來解決這一問題。他強調，計程車業界需要培養駕駛人才，並提高駕駛的收入，以吸引更多人加入這一行業。