23歲翻身百萬富翁！男自爆成功「500斬」　同時和6女友交往

▲男子自爆曾和500名女子睡過。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯23歲男子阿爾瓦倫加(Anthony Alvarenga)靠自己投資致富，年紀輕輕便成為百萬富翁，年輕又多金的他自爆曾和500名女人睡過，而且最多還同時擁有6名女友，感情生活非常吃香。

居住在洛杉磯市的阿爾瓦倫加，雖然現在過著每天換情人的自由生活，但他其實曾結過2次婚，第一段婚姻僅維持2周，第二段婚姻只有幾個月，育有4名孩子。他22歲結束第二段婚姻時，體認到自己不適合一夫一妻制，從此開始花花公子的放縱生活。

Millionaire who has slept with 500 women has strict rules for girlfriendshttps://t.co/rMh2MrIgjc pic.twitter.com/UIIEChiZ5h — Bristol Live (@BristolLive) February 5, 2024

在單親家庭長大的阿爾瓦倫加，家庭其實並不富裕，然而他離開學校後投身外匯投資工作，後來憑藉著自己的努力，年紀輕輕成為百萬富翁。

阿爾瓦倫加表示，大多數女人無法抗拒他帥氣外表、百萬富翁的身分與地位，會主動接近他，讓他輕易達成500斬成就，不過這些女子若想當他的女朋友，則必須遵守嚴格規定。

阿爾瓦倫加表示，雖然他可以同時擁有很多女友，可是每名女友只能對他專情，「她只能鍾情於我，如果她在外面同時有別人，那我們之間就結束了，或許很多人會因為這樣批評我，但這是我的人生，她們也是自願和我在一起，我沒有強迫任何人」。

阿爾瓦倫加如今過著享有300萬美元（約台幣9,411萬元）跑車、150萬美元（約台幣4,705萬元）珠寶的奢華生活，他未來打算要繼續玩樂人生，希望能達到千人斬目標。