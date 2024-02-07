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烏國全境警報大響！俄大規模飛彈猛攻　基輔遇襲「觸發防空系統」

▲▼基輔遇襲。（圖／翻攝自X）

▲基輔與多個烏克蘭城市在7日清晨遭遇大規模飛彈襲擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭全境在當地7日清晨6時左右收到空襲警報。烏克蘭空軍指出，俄軍對基輔和尼古拉耶夫（Nikolayev）、利維夫（Lviv）等城市發動了大規模飛彈襲擊，觸發首都的防空系統，多地傳出爆炸聲。另外，烏克蘭南部也有1人死亡。

《衛報》引述《基輔郵報》指出，基輔市中心在7日早上7時左右傳出2聲爆炸巨響，45分鐘後，記者又聽到至少2聲爆炸聲。與此同時，防空系統也發射了多枚砲彈，導致基輔上空爆炸頻傳。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，首都有2條高壓電線被飛彈碎片損壞，導致當地有部分地區停電，不過基輔的防空系統已投入使用，敦促人們留在避難所內。他後來透露，第聶伯羅（Dnipro）出現了一名受害者，而傷者目前正在接受醫護人員的治療。

尼古拉耶夫市長辛克維奇（Oleksandr Sienkevych）則在Telegram指出，該市南部今晨發生的一次飛彈襲擊奪走了1條人命，另有至少20棟住宅樓受損。

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