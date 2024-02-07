距台200公里！菲防長下令「最北端島嶼」加強軍力　因應南海緊張

▲ 菲律賓國防部長鐵歐多洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓國防部長6日下令軍方，加強該國最北端、最靠近台灣的省分軍力及基礎設施，以提升領土防禦能力，因應與中國在南海的緊張情勢。

綜合《路透》等外媒，菲律賓海軍6日聲明指出，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）當天到訪距離台灣不到200公里的巴丹群島省（Batanes Islands）海軍設施，下令加強島嶼軍力，並呼籲開發更多設施。

鐵歐多洛在空軍及海軍參謀長陪同下前往參觀，稱巴丹群島是「菲律賓北部基準線的先鋒」，「2024年起，菲律賓武裝部隊（AFP）的行動節奏會更高。」

菲國海軍表示，鐵歐多洛到訪「標誌著我國致力於領土防禦及國家安全的關鍵時刻」。

▲ 巴丹群島距離台灣不到200公里。（圖／翻攝自Google Maps）

巴丹群島和台灣之間的巴士海峽被視為船隻航行西太平洋和南海之間的咽喉，解放軍定期派船艦及飛機通過，菲律賓及美國軍方去年11月在最北端海域展開聯合巡邏。

《路透》去年8月曾披露，美軍正與菲國協商在巴丹群島開發一個民用港口，此舉將增加美國進入這些靠近台灣的戰略島嶼的管道。而菲國去年幾乎將美軍可使用的軍事基地數量增加一倍，包括3座面向台灣的基地。