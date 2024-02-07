　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲兒犯密西根校園槍擊4死！　母親「過失殺人罪成」美國首例

▲▼15歲牛津高中槍擊案嫌疑人Ethan Robert Crumbley及父母於美國密西根州監獄。（圖／路透）

▲ 牛津高中槍擊案兇手克魯布里及父母。（圖／路透）

文／中央社

美國密西根州一名高中生2021年在校園開槍造成4死7傷。陪審團今天裁定，這名高中生的母親過失殺人罪成立，成為美國首位因小孩犯下大規模校園槍擊事件而被追究責任的家長。

法新社報導，現年17歲的克魯布里（Ethan Crumbley）因2021年11月30日在牛津高中（Oxford High School）犯下槍擊案，目前正在服無期徒刑。

他的45歲母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）和47歲父親詹姆斯（James Crumbly）是美國第一對因孩子犯下校園槍擊案而面臨過失殺人重罪指控的父母。這起案件堪稱前所未見且備受關注。

在密西根州龐蒂克（Pontiac）的陪審團審議大約一天半後，珍妮佛被判4項過失殺人罪全部成立。法官將於4月9日判刑，珍妮佛最重可能面臨15年有期徒刑，她的丈夫將於3月另外受審。

案發前忽略警訊

克魯布里犯案所用的9公釐SIG Sauer手槍是父母買給他的，而且這兩位家長被控忽略兒子有心理健康問題的警告。

檢察官麥唐納（Karen McDonald）結辯時告訴陪審團，「一般注意到最小、最簡單的細節就可避免」，但這名母親卻未能辦到。

麥唐納說，「她本可把彈藥、把槍都鎖好。她本可告訴學校他們剛剛送了他一把槍。」

麥唐納還說：「她本可告訴學校她的兒子先前陷入危機並求助。」

辯護律師史密斯（Shannon Smith）反駁說，這名母親不能因兒子的行為而被追究責任。

史密斯說，「沒人能料到會發生這樣的事。每個家長真的能為孩子一切行為負責嗎？」她還說，「這起案件對外頭其他家長來說是非常危險的案例。」

送槍給高二兒子當耶誕禮

這名母親在審判期間作證說，她的丈夫在案發前幾天買給兒子這把槍當作耶誕禮物，她隔天就帶兒子去射擊場。

她聲稱她的丈夫負責保管槍，兒子「只能在射擊場用槍」。

她表示自己沒有理由相信兒子會有如此暴力的行為，「我希望他殺的人是我們」。

據檢方說法，案發當天上午，一名教師發現克魯布里的一幅畫裡有槍、子彈和流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想…救我」。

克魯布里的父母立刻被找來學校，校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。

後來克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊，造成4死7傷。

孩子犯案家長有責引關注

鑒於年輕人涉及致命武器事件層出不窮，美國面臨愈來愈大輿論壓力，要求懲處那些讓孩子取得武器的家長。

伊利諾州一名男子被控在2022年7月殺害7人，他的父親11月承認因協助兒子取得在大規模槍擊案中所用的突擊步槍，而犯下「輕率行為」的輕罪指控。

維吉尼亞州一名婦女因6歲兒子開槍導致老師重傷，最近因忽視兒童重罪被判處2年有期徒刑，並在承認非法取得槍枝後被判刑21個月。（譯者：盧映孜／核稿：李佩珊）

ET快訊
王必勝質疑為何僅台中驗出　連勝文：又不是豬自己跑去的
烏克蘭全境警報大響！　俄發射大規模飛彈
是否開罰台糖　曾文生怒：你是廠商會服氣嗎？
瑜伽老師幫壓腿　咖！她腿骨插出來
快訊／觀光署重大宣布　赴陸旅行團即起停招
快訊／雨來了！1地大雨特報　入夜後再擴大
快訊／棒球教練驚爆性侵6球員！　
首張1200萬刮到了！　他當場嚇傻：有沒有看錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏國全境警報大響！俄大規模飛彈猛攻　基輔遇襲「觸發防空系統」

智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

英客機降落前險墜湖！機腹擦過水面緊急拉高　航管1警示救了157命

能登強震嚇壞喵星人！離家34天奇蹟歸來　飼主落淚：謝謝你還活著

17歲兒犯密西根校園槍擊4死！　母親「過失殺人罪成」美國首例

繼承祖父上億遺產！韓男「不想努力」裸辭　見遺書這條規定傻眼了

日男疑「舔拉麵店水壺蓋」 拍片PO網！慘遭退學處分　妨礙業務被捕

哈瑪斯鬆口願停火！　國際積極找「最終方案」調解以哈分歧

化學去勢不夠！哈薩克擬推「手術閹割」　切除戀童癖性犯罪者生殖器

智利前總統疑「親開直升機」墜湖！遺體打撈上岸　9日舉行國葬

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

烏國全境警報大響！俄大規模飛彈猛攻　基輔遇襲「觸發防空系統」

智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

英客機降落前險墜湖！機腹擦過水面緊急拉高　航管1警示救了157命

能登強震嚇壞喵星人！離家34天奇蹟歸來　飼主落淚：謝謝你還活著

17歲兒犯密西根校園槍擊4死！　母親「過失殺人罪成」美國首例

繼承祖父上億遺產！韓男「不想努力」裸辭　見遺書這條規定傻眼了

日男疑「舔拉麵店水壺蓋」 拍片PO網！慘遭退學處分　妨礙業務被捕

哈瑪斯鬆口願停火！　國際積極找「最終方案」調解以哈分歧

化學去勢不夠！哈薩克擬推「手術閹割」　切除戀童癖性犯罪者生殖器

智利前總統疑「親開直升機」墜湖！遺體打撈上岸　9日舉行國葬

全聯、家樂福全面下架！台糖豬肉片驗出瘦肉精　賣場開放退貨

建商祭彈性付款藏貓膩 　「1情況」恐被解約收回重賣

基隆冬天狂下雨…她好奇「買房會考慮氣候嗎」　網推1地區超宜居

王必勝回國說明？　周志浩：衛福部有制度可處理

週週獲報！禽流感疫情持續延燒　雲林今撲殺上萬雞鵝及種蛋

快訊／民進黨關切瘦肉精事件　「為何唯獨台中單一肉品驗出？」

遭酸「跪著舔中」怒告網友卻敗訴　連勝文：我一定會再上訴

男同時讓2女懷孕　「另類3P戀」TikTok爆紅！多元成家養6孩

男子社區內亂射鋼珠！毀損物高達30萬元　稱：為入會苦練絕技

行政院上火線說明瘦肉精風波　周玉蔻拍手讚：農曆年前的佳作

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

赴日爆買！他親揭UNIQLO提供「隱藏服務」

繼承祖父上億遺產！韓男裸辭後傻眼了

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

波音客機門板飛脫　調查：4顆螺栓憑空消失

基輔遇襲觸發防空系統　俄大規模飛彈猛攻

男看色片後性侵17歲妹　怕獸行曝光殺人

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

更多熱門

相關新聞

美俄安理會互槓！控「用北韓飛彈」射烏克蘭

美俄安理會互槓！控「用北韓飛彈」射烏克蘭

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄後，北韓與俄羅斯在軍事領域上加緊合作，透過向俄軍提供導彈等武器，換取俄羅斯技術協助。美國在聯合國安理會痛批，莫斯科在俄烏戰場上至少使用9枚由北韓提供的飛彈；至於俄羅斯則反控，美國提供給烏克蘭的愛國者飛彈是造成俄國運輸機失事的直接幫兇。

跳傘男降落傘突然卡住　14,000英尺高墜地亡

跳傘男降落傘突然卡住　14,000英尺高墜地亡

去年6月才新婚　恩愛夫妻突然遭「神秘人射殺」　

去年6月才新婚　恩愛夫妻突然遭「神秘人射殺」　

《曼達洛人》女星開告迪士尼　馬斯克豪爽出錢

《曼達洛人》女星開告迪士尼　馬斯克豪爽出錢

美眾院兩黨分歧加劇　以色列援助案未通過

美眾院兩黨分歧加劇　以色列援助案未通過

關鍵字：

牛津高中校園槍擊槍擊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

薇姿撤台官方證實了！

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面