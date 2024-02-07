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繼承祖父上億遺產！韓男「不想努力」裸辭　見遺書這條規定傻眼了

▲▼南韓一名上班族從伯父繼承近900億韓元的遺產。（示意圖／CFP）

▲南韓一名上班族從伯父繼承近900億韓元的遺產。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

從每一次樂透中獎的新聞中可以探知，許多台灣人懷抱著「一夕之間成為億萬富翁」的美夢，從此過上奢靡鋪張的生活，不再擔憂荷包縮水。不過，當繼承到上億遺產時，你是否會立刻辭去現在的工作？一名南韓男子繼承伯父遺產後立刻辭職，原先他以為可以毫無擔憂過日子，豈料卻意外引發悲劇。

《日媒マネー現代》介紹了南韓企業家金承鎬（音譯）的著作「錢的習性」，該本著作在日本被譯為「金錢正在看著你」，書中便講述了南韓一名平凡上班族宰旭（化名）的故事，伯父生前並沒有生養子嗣，因此宰旭得以繼承伯父換算後約價值10億日圓（約新台幣2億元、近900億韓元）的遺產，這讓他爽到決定直接辭去目前的工作。

不過，宰旭在閱讀完伯父臨死前留下的遺書後，便開始面色鐵青。因為遺書中附有兩項條件，其中一項條件便規定「不能讓遺產少一分錢」，且必須考量到每年物價上升率和利益之間的變動。

其實，伯父生前非常擔憂未來繼承他遺產的人可能會敗光所有積蓄，因此臨死前規定，只有能夠潔身自愛、擅長管理錢財者才有資格繼承他的遺產，且繼承遺產之前一定要簽下但書，承諾自己不會敗光財產，否則遺產將會被立刻收回。

對於宰旭而言，10億日圓（近900億韓元）的遺產固然是一筆相當龐大的金額，就算每天可以賺到10萬日圓，也必須不吃不喝30年才能存到。

於是，宰旭開始考量該如何投資，透過「以錢生錢」的方式讓自己擁有更多資產。首先他想到的是投資房地產，然而近年來全球通貨膨脹，以及南韓政府在不動產政策上的變化極大，不僅得考量到租客可能遲繳租金的風險，甚至還得考量到固定資產稅稅額的變動，因此他撤銷了投資房地產的念頭。

之後，宰旭開始想到，是否得將遺產存進銀行、靠賺取利息過生活，不過南韓每一間銀行提供的利率卻不是很理想，NK農協銀行基本年利率僅為0.75%、友利銀行為0.65%、韓亞銀行則為0.70%，換算下來最多每個月只能領相當於新台幣4萬多元的利息。

如今，宰旭才終於得知繼承上億遺產的他，其實能夠動用的資金根本不多。他為當初一時衝動所做出的辭職決定感到懊悔。

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