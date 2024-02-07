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高雄幣商面交泰達幣遭海詐　整袋1000萬鈔票「只有2萬是真鈔」

▲▼高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣，對方提一袋1000萬元鈔票交給他後，他見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆，沒立即驗鈔，便將超過30萬顆泰達幣匯給買家。沒想到事後才發現，每捆鈔票只有上下2張是真鈔，其餘都是玩具鈔票，驚覺受詐損失慘重。

高雄市政府警察局刑事警察大隊先前獲報，自稱虛擬幣商的李男與買家相約面交時遭到詐騙，買家以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，與李男進行交易。

▲▼高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄幣商與詐團車手（白衣男）相約面交，但車手交付的1000萬中，只有2萬元是真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

但李男見鈔票有銀行捆帶，當下未察覺1000萬裡，竟然只有2萬元真鈔，便將等值的30萬5064顆泰達幣匯入買家提供的交易錢包。等到後續回去清點金額時，才發現鈔票上印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，驚覺受詐。

警方受理李男報案後，偵辦佐警循線調閱監視器，並經長時間跟蹤及蒐證，發現在TELEGRAM暱稱「大軍」為首的詐騙集團，以10萬元代價唆使36歲的鄭姓男子當面交車手，並利用虛擬貨幣交易的便捷、快速及隱匿等特性，進行詐騙。

▲▼高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方查獲車手鄭男，並查扣相關玩具鈔證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

終於在去年11月，警方待時機成熟時查獲鄭男，並扣案證物手機1支、桌上電腦1部、新台幣28萬餘元、7829張玩具鈔票等，全案依法帶案偵辦。

▲▼高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄幣商遭海詐千萬，整袋鈔票只有2萬真鈔 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方統計，近期發生的加密貨幣案件發現，被害人多依詐騙集團指示，向個人幣商約定並選擇在交易所媒合平台之外私下進行交易（俗稱場外交易），未經認證的幣商及交易行為，造成購買民眾收到偽鈔、贓款、遭到詐騙或遭對方控制、搶奪的風險大增，事後求助無門。

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