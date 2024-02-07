智利前總統疑「親開直升機」墜湖！遺體打撈上岸　9日舉行國葬

記者陳宛貞／綜合外電報導

智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）6日死於直升機空難，享壽74歲，9日將舉行國葬。這位經商致富的前總統任內提振國家經濟，卻被指與快速變化的社會脫節，卸任後仍活躍於政壇。據稱他經常親自開直升機，失事的飛機疑似就是他本人駕駛，死訊一出震驚支持者，許多人聚集他所屬的政黨總部哀悼。

▲ 皮涅拉遺體被送往醫院，民眾夾道送行。（圖／路透）

《路透》報導，載有皮涅拉等4人的直升機6日在智利南部墜湖，皮涅拉在救援人員趕到後不久宣告死亡，其他3人則倖免於難。他生前常在智利南部風景優美的湖泊附近度過南半球的夏季，也經常駕駛自己的直升機，據2名消息人士透露，失事的飛機就是由他親自駕駛，但目前未獲證實，也不清楚他們預定的目的地。

現任總統波里奇（Gabriel Boric）宣布舉國哀悼3天，並著手準備9日為皮涅拉舉行國葬。內政部長杜哈（Carolina Toha）說明，皮涅拉的遺體已經從拉戈蘭科鎮（Lago Ranco）附近湖中打撈上岸，「我們會記得他將一生奉獻給公共服務。」

▲ 支持者聚集皮涅拉所屬政黨總部哀悼。（圖／路透）

皮涅拉曾在2010年及2022年兩度當選總統，最廣為人知的事蹟可能是2010年指揮救援受困阿他加馬沙漠（Atacama）的33名礦工，引發全球媒體關注，並改編成電影《33：重生奇蹟》（The 33）。

他的父親是知名中間派政治家，皮涅拉則是哈佛出身的經濟學家，1980年代靠著將信用卡引進智利發財致富，截至今年在《富比士》（Forbes）全球富豪榜上排行第1176名，淨資產27億美元。

他以積極進取、好勝心強聞名，且熱愛冒險，喜歡深海潛水，和妻子莫雷爾（Cecilia Morel）育有4名子女。

皮涅拉第一屆總統任期內國家經濟快速增長，但兩屆任期都頻繁爆發示威，包括學生上街要求教改及對暴力問題的抗議，最後政府承諾起草新憲法。儘管人民讚賞皮涅拉政府的經濟成就，但許多人認為他在解決不平等和教育體系問題上做得不夠。