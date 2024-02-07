台糖梅花肉片檢驗出瘦肉精！　廖偉翔：王必勝應即刻辭職

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

台糖梅花肉片日前爆出瘦肉精「西布特羅」數值超標，但行政院食安辦公布的樣本皆未驗出瘦肉精，與台中市府公布的結果不同，台中市食安處實驗室6日啟動複驗過程，今日公布結果，確實含有0.002ppm的瘦肉精。對此，國民黨立委廖偉翔表示，衛福部次長王必勝為了官位及民進黨的政治利益，無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職，且立委陳亭妃、蔡易餘惡意護航全數翻車，請立刻向全民鞠躬道歉。

廖偉翔表示，台中市政府本於把關全國人民食安，以全民福祉為目的出發，但王必勝第一時間影射台中市政府別有居心，譴責台中市政府不應該立即公布，更在臉書上帶風向認為中市府實驗結果不準確，為了官位及民進黨的政治利益，無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職。

另外，廖偉翔指出，民進黨立法委員陳亭妃、蔡易餘，在第一時間不只淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、與政黨站在一起，站到人民的對立面，實在令人不齒。

廖偉翔強調，特別是陳亭妃，未來很有可能代表民進黨參選台南市長，更應該公開表達自己對食安的態度，難道未來陳亭妃擔任市長，面對同仁檢驗食品出現問題時，將繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？會要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？

廖偉翔開嗆，民進黨執政，國人怎能對食安放心？呼籲中央必須比照台中複驗模式，不可黑箱，必須錄影且有公正第三方陪同，以昭公信。