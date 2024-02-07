　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台糖梅花肉片檢驗出瘦肉精！　廖偉翔：王必勝應即刻辭職

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為國民黨立委廖偉翔。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

台糖梅花肉片日前爆出瘦肉精「西布特羅」數值超標，但行政院食安辦公布的樣本皆未驗出瘦肉精，與台中市府公布的結果不同，台中市食安處實驗室6日啟動複驗過程，今日公布結果，確實含有0.002ppm的瘦肉精。對此，國民黨立委廖偉翔表示，衛福部次長王必勝為了官位及民進黨的政治利益，無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職，且立委陳亭妃、蔡易餘惡意護航全數翻車，請立刻向全民鞠躬道歉。

廖偉翔表示，台中市政府本於把關全國人民食安，以全民福祉為目的出發，但王必勝第一時間影射台中市政府別有居心，譴責台中市政府不應該立即公布，更在臉書上帶風向認為中市府實驗結果不準確，為了官位及民進黨的政治利益，無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職。

另外，廖偉翔指出，民進黨立法委員陳亭妃、蔡易餘，在第一時間不只淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、與政黨站在一起，站到人民的對立面，實在令人不齒。

廖偉翔強調，特別是陳亭妃，未來很有可能代表民進黨參選台南市長，更應該公開表達自己對食安的態度，難道未來陳亭妃擔任市長，面對同仁檢驗食品出現問題時，將繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？會要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？

廖偉翔開嗆，民進黨執政，國人怎能對食安放心？呼籲中央必須比照台中複驗模式，不可黑箱，必須錄影且有公正第三方陪同，以昭公信。

ET快訊
6女挑戰性愛賽！「15帥+15醜男」抽籤　她崩潰：怎麼抽都是
「重大食安危機！」　消基會：應擴大抽驗
LIVE／王必勝翻車！台糖複驗出爐徐巧芯嗆下台　陳沂繼母是金
中央「複驗3次」豬肉片！　數值曝光
快訊／王必勝出國了！　私人行程請假
王必勝翻車！　學者批「科學素養不足」
民眾黨團開砲！　要王必勝道歉、下台負責
王必勝臉超腫！質疑搶快公布　台中衛生局：市民健康最重要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

驗出瘦肉精！許宇甄嗆王必勝應向盧秀燕道歉　食安不可政治化

蘇起批馬英九格局小！朱立倫自爆昨才見馬　肯定對國家很有貢獻

打臉王必勝！食藥署確定檢出瘦肉精　朱立倫嘆別再綠能你不能

轟王必勝「食安晉惠帝」！　羅智強：民進黨不把人民當一回事

張啟楷接嘉義黨部主委！韓國瑜心腹陪同赴任　劍指2026市長寶座

「重點非台糖豬是盧秀燕！」　游淑慧揭綠營2算計：打擊未來對手

台糖梅花肉片驗出瘦肉精　黃國昌轟：王必勝應知所進退下台負責

陳致中假釋出獄回家過年　陳其邁曝2人通話內容：沉澱後再出發

食藥署驗出瘦肉精！民眾黨團提3點呼籲　要王必勝道歉、下台負責

台糖梅花肉片檢驗出瘦肉精！　廖偉翔：王必勝應即刻辭職

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

驗出瘦肉精！許宇甄嗆王必勝應向盧秀燕道歉　食安不可政治化

蘇起批馬英九格局小！朱立倫自爆昨才見馬　肯定對國家很有貢獻

打臉王必勝！食藥署確定檢出瘦肉精　朱立倫嘆別再綠能你不能

轟王必勝「食安晉惠帝」！　羅智強：民進黨不把人民當一回事

張啟楷接嘉義黨部主委！韓國瑜心腹陪同赴任　劍指2026市長寶座

「重點非台糖豬是盧秀燕！」　游淑慧揭綠營2算計：打擊未來對手

台糖梅花肉片驗出瘦肉精　黃國昌轟：王必勝應知所進退下台負責

陳致中假釋出獄回家過年　陳其邁曝2人通話內容：沉澱後再出發

食藥署驗出瘦肉精！民眾黨團提3點呼籲　要王必勝道歉、下台負責

台糖梅花肉片檢驗出瘦肉精！　廖偉翔：王必勝應即刻辭職

諸葛俊／醫病關係 解構柯文哲的政治哲學

桃園女報案「轎車遭偷開」　警逮3毒蟲...1人是她弟弟

東大美產系教授林昶戎作品　奪美國IDA國際設計獎金獎

《商魂》邵雨薇尪被搶走！開撕「小三」田中千繪：不要被聰明外表騙了

偷吃人妻被評「沒比較粗」！小王喊：舌頭用到妳高潮...夫怒告

驗出瘦肉精！許宇甄嗆王必勝應向盧秀燕道歉　食安不可政治化

試・開箱／東方紅木、日本扁柏傳遞平靜力量　遠離紛擾世俗的療癒居室香氣

用餐一半衝店外移車　影片瘋傳成話題...屏東警回應了

113年度原住民保留地禁伐補償　即日起開始受理

名醫孔繁錦性侵案服刑中　第5名女病患想起「被摸不舒服」提告

政治熱門新聞

花蓮某高中女教師涉多次性侵未成年學生遭解聘　監院展開調查

食藥署確定檢出瘦肉精！　徐巧芯怒：王必勝應立刻下台

傅崐萁嗆「讓政府找不到人當部長」　綠委：下架民進黨換來54席傅崐萁

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

海陸新訓中心手槍遺失、買模型槍充數　監院彈劾營長、指揮官

民眾黨團要王必勝下台

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

蘇起新書批馬、又指馬格局小　蕭旭岑嘆遺憾：馬英九已看書內容

柯文哲爆城鄉歧視　她轟：下流的高知識份子！家鄉都不買單

礦區居住爭議　國土署公布編定進度

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

鬼將軍坐于北辰肩上！卡陰卡半年

價格曝光！韓國瑜春聯網路開賣　竟有雙重版本

更多熱門

相關新聞

台糖豬肉片檢出瘦肉精！食藥署曝複驗3次數值

台糖豬肉片檢出瘦肉精！食藥署曝複驗3次數值

台糖豬肉片精食藥署複驗確定檢出瘦肉精「西布特羅」，食藥署副署長吳秀梅表示，實驗室複驗共計檢驗3次，檢出值分別是0.0013pm、0.0014ppm、0.0014ppm，但因無法四捨五入，因此取0.001ppm當作最後數值。另外，目前相關產品還有29件抽驗中，其中和檢出瘦肉精同批的有3件，其餘則是市面上下架產品。

食藥署驗出瘦肉精打臉王必勝、王美花！　王鴻薇要求兩人向中府道歉　

食藥署驗出瘦肉精打臉王必勝、王美花！　王鴻薇要求兩人向中府道歉　

瘦肉精爭議　盧秀燕：對中央沒有任何意見

瘦肉精爭議　盧秀燕：對中央沒有任何意見

台糖豬肉含瘦肉精　台中市府公布複驗時間軸

台糖豬肉含瘦肉精　台中市府公布複驗時間軸

食藥署確定檢出瘦肉精！　徐巧芯怒：王必勝應立刻下台

食藥署確定檢出瘦肉精！　徐巧芯怒：王必勝應立刻下台

關鍵字：

廖偉翔王必勝食安台糖梅花肉片

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面