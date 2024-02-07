北海道約15頭虎鯨受困　流冰縫隙中「拚命竄出呼吸」3幼年寶寶掙扎

▲日本北海道虎鯨鯨群受困在流冰中動彈不得，頻頻探出水面換氣。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本北海道海域6日上午發現一群數量約在15頭上下的虎鯨（又稱殺人鯨）受困於大片流冰動彈不得，頻頻從流冰縫隙中探出水面換氣，其中還包含年幼的虎鯨寶寶。民間業者表示，虎鯨探頭動作都是上下移動，像是一邊努力呼吸，一邊忍耐的感覺。不過，7日上午這群虎鯨已經消失無蹤，有可能是成功逃脫。

▲受困鯨群中還有幼年虎鯨。（圖／翻攝自Facebook）

根據NHK、ANN等日媒報導，羅臼海上保安署證實，6日上午8時30分左右有漁民通報近海海面上，一群虎鯨因為被流冰（浮冰）包圍而無法動彈。上午10時過後，當地人在羅臼町拍攝到，距離岸邊約1公里處一群虎鯨在流冰間掙扎。

調查海獅等野生動物的民間企業Wildlife Pro LLC利用無人機拍攝到虎鯨受困的畫面，約有10多頭的虎鯨受困，不斷在流冰縫隙間探出水面，用頭頂鼻孔呼吸換氣，到下午4時左右，在距離上午發現位置東北方約2公里處海域，觀測到被流冰困住的虎鯨鯨群，數量看起來大約有17頭。

由於大面積流冰可能凍結海面，無法乘船前往救援，羅臼町當局表示，「只能眼睜睜看著流冰崩解後才能夠逃脫。」Wildlife Pro的土屋誠一郎先生受訪說，「上午10時左右，在近海1公里處，約有13頭虎鯨在一個不到10公尺的洞裡，拚命地探出頭呼吸，其中還有3頭或4頭幼年虎鯨，精神看起來不太好。」

▲專家表示，虎鯨可能是因為誤判流冰，加上帶著幼年虎鯨，行動速度受阻。（圖／翻攝自Facebook）

東京農業大學教授小林萬里表示，虎鯨是哺乳類動物，在海冰上換氣是必要的，可能是因為流冰比預期的還要更多，因此未能找到可以呼吸換氣的地方，另外，「虎鯨是重視家庭、社會性很強的動物，所以不會把游泳能力差的孩子遺棄，父母也會一起留下來。」

日本國立科博館的田島木綿子表示，這次流冰的動態可能與虎鯨預想的不同，而且還帶著幼年虎鯨，「虎鯨寶寶的游泳與換氣能力都很差，孩子們無論如何都會落後，如果要一邊照顧，成年虎鯨也會被牽連。」近日，受日本冬季氣壓分布影響，當地颳起強烈偏北風，流冰因此擴散。

據共同社7日報導，羅臼町政府職員7日上午使用望遠鏡確認情況時，發現受困的虎鯨鯨群已經不見蹤影，詳細狀況暫且不明。不過，負責人表示，「流冰之間的縫隙逐漸打開，所以有可能是成功逃脫了。」