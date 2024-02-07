　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

香港沒上場被噓爆　梅西訪日開心同框「第一牛郎」！羅蘭大讚親切

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 羅蘭在IG分享和梅西的合照。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

球王梅西（Lionel Messi）4日香港友誼賽臨時因傷不克上場，被全場近4萬球迷噓爆，風波之後已於5日抵達日本東京，今（7日）晚的友誼賽能否出戰仍是未知數，不過「日本第一牛郎」羅蘭昨晚PO出兩人合照，梅西臉上的開心神情卻引發港媒質疑他到了日本態度大轉變。

羅蘭官方IG帳號6日晚間公開3張照片，分別是羅蘭與梅西的合照和據信是梅西送給羅蘭的金色球鞋。羅蘭發文以日文大讚梅西對他的職業沒有偏見、相當親切，並感謝梅西抽空與他見面，「不論從事什麼行業，做到極致是一件非常有意義的事」，最後祝福他訪日期間能感受到日本的美好。

羅蘭也以英文寫下「絕對是最偉大的時刻」，並公開向梅西告白「我太愛你了！」最後幽默表示，「世界上只有三種人，我、梅西和其他人。」

這則貼文約11小時累積逾3.6萬讚，許多網友對兩大天王的相遇表示驚嘆，「多重宇宙是真的」、「所謂做到極致就是這樣，2個神」、「夢幻連動」，不過其中讚數最高的一則留言以中文寫道，「香港見不到的messi」。

香港01也指出，梅西在香港期間幾乎和球迷零互動，不僅頒獎時站在最後一排，不曾開口發言，甚至全程面無表情，相較之下和羅蘭合照時卻笑容滿面，態度180度大轉變。

ET快訊
丟丟妹直播爆意外！　手當雞塊炸
年息36%！　上百人被騙走6000萬
過年7天！他轟這天放假「腦殘規定」　PTT戰翻
「要台糖提告」被罵翻車！　陳亭妃回應了
獨／天母豪宅保全竊住戶千萬！　正妹女友淪被告
明天才過年「今天一堆人自動放假」！　上班族驚：捷運有座位
快訊／瘦肉精風波延燒　行政院1400上火線說明
戰堂吳亦凡吸金上億　現場驚見阿滴、陳零九、丁特
快訊／不認被打臉！　王必勝發聲了
6女挑戰性愛賽！「15帥+15醜男」抽籤　她崩潰：怎麼抽都是

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽媽不在家！男手機看色片後性侵17歲妹　怕獸行曝光殺人

美俄在安理會互槓！控「使用9枚北韓飛彈」射烏克蘭　俄代表怒斥

跳傘經驗超過千次！73歲男降落傘突然卡住　14,000英尺高墜地亡

北海道約15頭虎鯨受困　流冰縫隙中「拚命竄出呼吸」3幼年寶寶掙扎

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

香港沒上場被噓爆　梅西訪日開心同框「第一牛郎」！羅蘭大讚親切

去年6月才新婚！男到酒吧接愛妻下班　一起遭「神秘人射殺」

赴日爆買超划算！他揭UNIQLO提供「隱藏版新服務」　日本人全嚇傻

查爾斯罹癌後首露面！面露紅光精神好　與哈利「家中密談」後離開

以色列證實31名加薩人質死亡　紐時：另有20人恐已喪命

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

媽媽不在家！男手機看色片後性侵17歲妹　怕獸行曝光殺人

美俄在安理會互槓！控「使用9枚北韓飛彈」射烏克蘭　俄代表怒斥

跳傘經驗超過千次！73歲男降落傘突然卡住　14,000英尺高墜地亡

北海道約15頭虎鯨受困　流冰縫隙中「拚命竄出呼吸」3幼年寶寶掙扎

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

香港沒上場被噓爆　梅西訪日開心同框「第一牛郎」！羅蘭大讚親切

去年6月才新婚！男到酒吧接愛妻下班　一起遭「神秘人射殺」

赴日爆買超划算！他揭UNIQLO提供「隱藏版新服務」　日本人全嚇傻

查爾斯罹癌後首露面！面露紅光精神好　與哈利「家中密談」後離開

以色列證實31名加薩人質死亡　紐時：另有20人恐已喪命

NONO性侵案「1件確定不起訴」！　小紅老師：其他9人會連她份繼續努力

饒舌天王Drake「自摸私密片」瘋傳！　被讚「火箭炮」低調認了是本人

許富凱整理亡父遺物...突見1私人物品「崩潰蹲地大哭」！

RV瑟琪遭中國粉絲「要求跳掐脖舞」　看完影片皺著眉頭拒絕了

崑山科大公廣系邀主播劉方慈　甲辰龍年除夕到開工天天歡喜來拜年

八弟過年打牌希望一直輸　原因竟是要討好他

台灣精品年度說明會年後登場　聚焦活動規劃、行銷趨勢

LE SSERAFIM登《紅白》官方美照曝光！　10分鐘舞曲辣到最高點

走私2464公斤香菇及香菇絲到金門　兩岸6嫌起訴

玩陸股半年「慘虧35萬元」　陸官媒前總編：時光倒流不會投資！

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

赴日爆買！他親揭UNIQLO提供「隱藏服務」

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

波音客機門板飛脫　調查：4顆螺栓憑空消失

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」

肯亞邪教魔鬼牧師　被控謀殺191童

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭業者揚言提告

更多熱門

相關新聞

日本10多頭虎鯨受困流冰「拚命竄出呼吸」

日本10多頭虎鯨受困流冰「拚命竄出呼吸」

日本北海道海域6日上午發現一群數量約在15頭上下的虎鯨（又稱殺人鯨）受困於大片流冰動彈不得，頻頻從流冰縫隙中探出水面換氣，其中還包含年幼的虎鯨寶寶。民間業者表示，虎鯨探頭動作都是上下移動，像是一邊努力呼吸，一邊忍耐的感覺。不過，7日上午這群虎鯨已經消失無蹤，有可能是成功逃脫。

赴日爆買！他親揭UNIQLO提供「隱藏服務」

赴日爆買！他親揭UNIQLO提供「隱藏服務」

梅西態度兩個樣　中國球迷全炸鍋

梅西態度兩個樣　中國球迷全炸鍋

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

關鍵字：

梅西日本第一牛郎羅蘭日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

豬肉片複驗檢出瘦肉精　台糖回應了

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面