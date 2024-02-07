日男疑「舔拉麵店水壺蓋」 拍片PO網！慘遭退學處分　妨礙業務被捕

▲ 外川涼翔在拉麵店疑似舔了水壺蓋子。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本去年「壽司郎恐攻」後傳出一連串餐廳被惡搞的食安危機，北海道釧路市一家拉麵店1月初發生類似事件，一名男學生疑似伸舌頭舔水壺蓋子，友人還將影片上傳IG，在網路上掀起眾怒，涉嫌妨礙業務被捕，現已被校方退學處分。

綜合FNN等日媒，20歲男嫌外川涼翔1月4日凌晨和友人前往光顧連鎖拉麵店「山岡家釧路町店」，被拍下疑似用舌頭舔餐廳水壺蓋子的影片上傳IG，在網路上迅速擴散，還可聽見友人對他說「你醉了」、「在幹麼啦」，業者因此被迫更換所有水壺、調味料容器並進行消毒。

外川3日依妨礙業務罪嫌被警方逮捕，5日移送檢方。他事發後接受學校內部調查，供稱自己當時只是「一時興起」，且否認舔舐蓋子，「只是吹了一口氣」，詳細事發經過仍在調查。

根據《週刊女性》，他就讀北海道一所美容學校，校方證實已將他退學處分，社群平台曝光的資訊顯示是釧路理容美容專門學校。