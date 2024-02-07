　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴日爆買超划算！他揭UNIQLO提供「隱藏版新服務」　日本人全嚇傻

▲▼UNIQLO,日本UNIQLO。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本UNIQLO竟然有提供「刺繡」服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從全球新冠疫情趨緩，日本恢復國際觀光，吸引全球各國旅客。受到日圓貶值影響，觀光客們來日本旅遊消費，採草莓、大啖和牛一定會被排進行程，就連到當地UNIQLO消費也成為不可少的行程安排。一名墨西哥旅客透露，他光是在UNIQLO就花費18萬日圓，包括額外花錢請店員在衣服上刺繡，令當地民眾相當吃驚。

根據日媒ENCOUNT，日本《朝日電視台》在電視節目「10萬日圓就能辦到嗎」推出一項新企劃，調查在日本爆買的外國觀光客、打開行李箱，釐清外國遊客們觀光時的消費趨勢，節目團隊在成田國際機場進行探訪，其中一對來自美國的觀光客透露，他們2周在日本一共消費4000美元、相當於60萬日圓（約新台幣12.4萬元），行李箱擠滿購買的新衣服。

其中，該對觀光客在日本添購新衣的聖地，包括當地的服飾品牌UNIQLO。據悉，UNIQLO如今在全球25國已經開了2400間以上分店，即便如此還是能吸引國外觀光客前往日本當地採買。

來自美國的旅客透露，因為美國的分店大多販售較為昂貴浮誇的服飾，然而日本當地的UNIQLO依舊販售簡約且實用的商品，至於美國分店售價更比日本當地貴1.5倍。

節目團隊更採訪到來自墨西哥的旅客。墨西哥旅客透露，他們待在日本12天的旅遊預算總共為500萬日圓（近台幣104萬元），其中光是在東京都銀座的UNIQLO就花了18萬日圓（約新台幣3.7萬元），而最吸引他們前往日本當地UNIQLO消費的理由，竟然是因為日本當地的UNIQLO有推出「刺繡」的服務。

節目指出，日本當地的UNIQLO從2022年起便開始提出「刺繡」這一項新服務，刺繡的文字或圖案類型高達100種以上，其中刺上文字的單價為1000日圓（約新台幣207元）、至於刺圖案的單價則為700日圓（約新台幣145元）。

針對這項吸引國外觀光客「爆買」的UNIQLO新服務，日本網友們大多相當吃驚，「我完全不知道UNIQLO竟然有提供刺繡服務」、「第一次聽說UNIQLO有提供刺繡服務」。

另外，節目團隊還發現，有外國觀光客在日本光是吃神戶牛就花費19萬日圓（約新台幣4萬元），排第4名；有男性花41萬（約新台幣8.5萬元）日圓購買菜刀，排第3名；有觀光客花費150萬日圓（約新台幣31萬元）購買1000組汽車模型，排第2名；至於第一名則是來自泰國的保險公司、由1700人所組成的旅行團，他們花上400萬日圓（約新台幣83萬元）在日本採草莓。

ET快訊
民眾黨團開砲！　要王必勝道歉、下台負責
王必勝臉超腫！質疑搶快公布　台中衛生局：市民健康最重要
快訊／豬肉片複驗檢出瘦肉精　台糖回應了
快訊／確定檢出瘦肉精！　徐巧芯怒：王必勝應立刻下台
快訊／真的有瘦肉精！　盧秀燕說話了
快訊／王必勝「手機關機」！中央地方都確定驗出瘦肉精
NONO剉咧等！　不起訴性侵案遭發回
快訊／擴大檢驗台糖肉豬場！　累計298件樣本結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

香港沒上場被噓爆　梅西訪日開心同框「第一牛郎」！羅蘭大讚親切

去年6月才新婚！男到酒吧接愛妻下班　一起遭「神秘人射殺」

赴日爆買超划算！他揭UNIQLO提供「隱藏版新服務」　日本人全嚇傻

查爾斯罹癌後首露面！面露紅光精神好　與哈利「家中密談」後離開

以色列證實31名加薩人質死亡　紐時：另有20人恐已喪命

《曼達洛人》女星開告迪士尼　馬斯克豪爽出錢

美眾院兩黨分歧加劇　以色列5510億援助案未獲通過

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

香港沒上場被噓爆　梅西訪日開心同框「第一牛郎」！羅蘭大讚親切

去年6月才新婚！男到酒吧接愛妻下班　一起遭「神秘人射殺」

赴日爆買超划算！他揭UNIQLO提供「隱藏版新服務」　日本人全嚇傻

查爾斯罹癌後首露面！面露紅光精神好　與哈利「家中密談」後離開

以色列證實31名加薩人質死亡　紐時：另有20人恐已喪命

《曼達洛人》女星開告迪士尼　馬斯克豪爽出錢

美眾院兩黨分歧加劇　以色列5510億援助案未獲通過

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

旺！旺！旺！　過新年、財神來、千萬紅包好運到

竹聯大哥設毒品分裝工廠　外送「24小時不斷電」...運將也來打工

福原愛轉戰大陸市場　「發文地點」曝光遭酸：為啥要來中國賺錢

新竹女亂開車門當場「擊落」機車　孩子拋飛...騎士倒地哀號　

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

轟王必勝「食安晉惠帝」！　羅智強：民進黨不把人民當一回事

張啟楷接嘉義黨部主委！韓國瑜心腹陪同赴任　劍指2026市長寶座

「重點非台糖豬是盧秀燕！」　游淑慧揭綠營2算計：打擊未來對手

年節走春大玩臺中　感受舊城區多元風貌

樂天桃猿簽妥左投「魔神樂」　補強第4號洋投「變化球穩定」

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

波音客機門板飛脫　調查：4顆螺栓憑空消失

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」

肯亞邪教魔鬼牧師　被控謀殺191童

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭業者揚言提告

Fed不急降息　美股走高141點

更多熱門

相關新聞

東京都知事小池百合子今抵台

東京都知事小池百合子今抵台

日本東京都知事小池百合子今（7）日清晨抵達台灣，展開為期兩天一夜的訪問行程，預計將會晤總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮，並前往台北市政府拜會市長蔣萬安，明（8）上午也將前往五指山國軍示範公墓，弔唁與日本關係深厚的前總統李登輝。

梅西態度兩個樣　中國球迷全炸鍋

梅西態度兩個樣　中國球迷全炸鍋

日本、印度股市漲不停　謝金河：打鐵還要自身硬

日本、印度股市漲不停　謝金河：打鐵還要自身硬

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

關鍵字：

日韓要聞日本UNIQLO刺繡

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面