　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯鬆口願停火！　國際積極找「最終方案」調解以哈分歧

▲▼ 以巴衝突,加薩。（圖／路透）

▲國際目前正積極促成以哈停火。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯對加薩停火與釋放人質的新提議作出回應後，美國、卡達和埃及計劃通過外交手段，彌合以色列和哈瑪斯在加薩停火計畫上的分歧。

據路透社報導，哈瑪斯6日對美國和以色列情報首腦上周在巴黎與埃及和卡達會面時擬定的停火框架作出了答覆。儘管具體回應細節未被披露，但哈瑪斯表示，它們願意積極合作，以實現全面徹底停火，結束對加薩的侵略，確保救濟、庇護和重建，解除對加薩的圍困，並達成換囚。

美國國務卿布林肯坦言，他將在7日訪問以色列時，與當地官員就哈瑪斯的回應進行討論，「雖然現在還有很多工作要做」，但他依舊相信，以哈達成停火協議是有可能，也是必要的。

▲▼以色列士兵在加薩行動。（圖／路透）

▲以哈暫時還沒有在以軍撤出加薩的時機上達成共識。（圖／路透）

卡達指出，從整體來看，哈瑪斯的回應是積極的，而埃及則告訴路透社，哈瑪斯表現出了靈活性，「我們將與各方討論擬議框架的所有細節，以盡快就最終方案達成協議」。

知情人士透露，各界現在希望促成至少40天的停火，讓哈瑪斯在期間釋放剩餘人質與被扣押的以色列人遺體，以換取被以色列囚禁的巴勒斯坦人的自由。停火後，外界也會增加對加薩平民的食物和其他援助，緩解當地的飢荒和基本物資短缺。

目前媒體還不清楚哈瑪斯或以色列是否願意在立場上做出妥協，但一名哈瑪斯官員向路透社重申，除非以軍願意保證在戰後撤離加薩，否則他們不會釋放任何人質；而以色列總理坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，以色列不會在哈瑪斯被消滅以前結束在加薩的軍事行動。

ET快訊
連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身　女兒感動送飛吻
3百多件台糖梅花肉片僅1件檢出瘦肉精　食安辦曝4項可能來源
請假提早返鄉！　國道塞了「1路段紫爆」
腺病毒、A流夾殺！7歲女童燒40度進加護　醫師：過年恐大爆發
陳零九遭疑聚賭全被拍　經紀人還原真相
快訊／孔劉爸爸離世　他連2天守在靈堂
D卡女神遭爆「約有女友的男生無套」！　本人PO紀錄
蘿莉塔結婚半年「沒見公婆」：和他們不認識！確定不辦婚宴
薇姿驚傳撤台！　關閉所有零售通路
獨／才11歲！　小五女學生寒假攀喜馬拉雅山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繼承祖父上億遺產！韓男「不想努力」裸辭　見遺書這條規定傻眼了

日男疑「舔拉麵店水壺蓋」 拍片PO網！慘遭退學處分　妨礙業務被捕

哈瑪斯鬆口願停火！　國際積極找「最終方案」調解以哈分歧

化學去勢不夠！哈薩克擬推「手術閹割」　切除戀童癖性犯罪者生殖器

智利前總統疑「親開直升機」墜湖！遺體打撈上岸　9日舉行國葬

媽媽不在家！男手機看色片後性侵17歲妹　怕獸行曝光殺人

美俄在安理會互槓！控「使用9枚北韓飛彈」射烏克蘭　俄代表怒斥

跳傘經驗超過千次！73歲男降落傘突然卡住　14,000英尺高墜地亡

北海道約15頭虎鯨受困　流冰縫隙中「拚命竄出呼吸」3幼年寶寶掙扎

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

繼承祖父上億遺產！韓男「不想努力」裸辭　見遺書這條規定傻眼了

日男疑「舔拉麵店水壺蓋」 拍片PO網！慘遭退學處分　妨礙業務被捕

哈瑪斯鬆口願停火！　國際積極找「最終方案」調解以哈分歧

化學去勢不夠！哈薩克擬推「手術閹割」　切除戀童癖性犯罪者生殖器

智利前總統疑「親開直升機」墜湖！遺體打撈上岸　9日舉行國葬

媽媽不在家！男手機看色片後性侵17歲妹　怕獸行曝光殺人

美俄在安理會互槓！控「使用9枚北韓飛彈」射烏克蘭　俄代表怒斥

跳傘經驗超過千次！73歲男降落傘突然卡住　14,000英尺高墜地亡

北海道約15頭虎鯨受困　流冰縫隙中「拚命竄出呼吸」3幼年寶寶掙扎

毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

21歲男當街痛毆陳沂！母幫兒背書「很乖會顧店」：希望網開一面

準新人好運爆棚！　北市上班族情侶檔刮中100萬元

《鬼滅之刃》先行上映日本票房突破6億　新主題曲「夢幻」採雙主唱

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

繼承祖父上億遺產！韓男「不想努力」裸辭　見遺書這條規定傻眼了

1500萬可入手2房含車位　桃園中路重劃區磁吸「脫北者」

搶票！峮峮領軍尬日本啦啦隊　讀賣巨人交流賽豪華陣容出爐

桃園80歲男獨力照顧臥病兄「撿回收維生」　 大園警年節前夕送暖

900萬租金打水漂！　高雄話題紅布條店面內部竟變洞洞屋

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付　飯店稱：彩排的空調費

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

赴日爆買！他親揭UNIQLO提供「隱藏服務」

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

南韓公開脫北者訪談　金正恩統治現況曝

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

波音客機門板飛脫　調查：4顆螺栓憑空消失

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

男看色片後性侵17歲妹　怕獸行曝光殺人

美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」

肯亞邪教魔鬼牧師　被控謀殺191童

更多熱門

相關新聞

以色列證實多達31名加薩人質死亡

以色列證實多達31名加薩人質死亡

以色列軍方6日聲明證實，自10月7日與哈瑪斯衝突爆發以來，已有31名被押至加薩走廊的人質喪命，意即超過5分之1仍被押在加薩的人質死亡，現已通知家屬死訊。未證實的消息指出，還有20名人質可能已經身亡。對此，4名官員表示，以色列情報單位還在評估中。

美眾院兩黨分歧加劇　以色列援助案未通過

美眾院兩黨分歧加劇　以色列援助案未通過

三戰爆發哪裡最安全？ 英媒盤點這4地

三戰爆發哪裡最安全？ 英媒盤點這4地

傳拜登罵以色列總理：他X的壞蛋

傳拜登罵以色列總理：他X的壞蛋

美參院1183億美元法案　含軍援邊境改革

美參院1183億美元法案　含軍援邊境改革

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

豬肉片複驗檢出瘦肉精　台糖回應了

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面