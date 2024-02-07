毯子裹丈夫屍體「同床睡4年」！　俄50歲婦：希望每天看到他

▲ 斯維特蘭娜跟屍體同床共枕近4年。（圖／翻攝自YouTube／REAL DRILLAS）

圖文／CTWANT

俄羅斯有名女子竟用毯子包裹已故丈夫的遺體，和屍體同床共枕近4年，期間她還會不時舉行「儀式」，希望讓被裹得像木乃伊的屍體能復活。

據《每日星報》報導，這名50歲的婦女名叫斯維特蘭娜（Svetlana），她的丈夫弗拉基米爾（Vladimir）在49歲時不明原因去世，而後斯維特蘭娜竟用毯子裹住已故丈夫的屍體，並帶到房間放在床上，同床共枕近4年。據稱，斯維特蘭娜表示，希望丈夫離她近一些，這樣就能天天看到他。

家中17歲和8歲的女兒，以及11歲的雙胞胎男孩看到此景後都嚇壞了，但斯維特蘭娜竟警告孩子們不要告訴任何人，否則會被送往孤兒院。

有位消息人士還稱「斯維特蘭娜不想失去丈夫，希望有天他會醒來」，此外斯維特蘭娜還在家裡的6間臥室裡，都為屍體舉行過「儀式」，她和她已故的丈夫先前也都參與過類似的神秘儀式。

延伸閱讀

▸ 好市多買上萬年菜食材竟被大嫂狂掃摸走 婆婆也傻眼要哥哥教訓一下

▸ 親人去世女孩搶不到票急哭 高鐵站長不到5秒幫改簽：安排最快的車

▸ 全職媽媽「沒收入」過年兩手空空！妯娌卻有給紅包 婆婆搖頭：看妳最不順眼