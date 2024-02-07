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謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

▲▼阿拉斯加航空艙門脫落。（圖／達志影像／美聯社）

▲調查發現，阿拉斯加航空是因缺少4顆螺栓，所以才導致了門板脫落的意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9在1月5日起飛不久後，一篇嵌入式門板突然在高空飛脫，導致機艙因氣壓問題，折返俄勒岡州波特蘭國際機場緊急降落。國家運輸安全委員會（NTSB）在2月6日發布相關事故的初步報告，證實飛機缺少了4顆將門板固定在機身上的關鍵螺栓。

綜合外媒報導，NTSB在報告中展示了一張照片，顯示機身上防止門板移位的4個螺栓中，有3個不翼而飛，而第4個螺栓的位置不明。調查人員表示，門板附近並無受損現象，顯示飛機的4個螺栓早在起飛前就已全部丟失，所以才導致了門板在起飛過程中向上滑動，並從機身分離的事故。

▲▼ 阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生艙門在半空脫落的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉斯加航空的門板飛脫事件可能與波音的供應商Spirit AeroSystems有關。（圖／達志影像／美聯社）

報告也指出，由供應商Spirit AeroSystems所安裝的門塞，在抵達波音工廠時就有5顆鉚釘損毀，導致波音的相關負責人不得不拆除4個螺栓，才能更換損壞的鉚釘，不過NTSB暫時還未透露導致飛機門板在空中脫落的確切原因。

雖然報告特別在文件中點出了Spirit AeroSystems的缺失，但波音公司的執行長上周承認，該公司必須對這起事故負責，「我希望每個人都了解，波音擁有這架飛機，也有著自己的供應鏈，所以這樣的工作結果是屬於波音的。」

這一事件加劇了人們對波音製造品質的質疑，而美國聯邦航空管理局（FAA）也下令波音暫停生產737機型，直到FAA對其品質感到滿意為止，「FAA現在正對波音及其主要供應商Spirit AeroSystems的製造過程進行調查，我們現在要找出2個問題：Max 9到底出了什麼錯？波音的生產發生了什麼事？」

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