　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

▲▼美國總統拜登正式提名白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）出任國務院副國務卿職務。（圖／路透）

▲康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／路透）

文／中央社

有「印太沙皇」之稱的白宮印太事務協調官康貝爾今天獲聯邦參議院表決通過，將出任國務院副國務卿。對中國立場強硬的康貝爾將成為美國外交第2號人物，也將是未來美國印太政策的重要舵手。

參議院今天下午以92票贊成、5票反對，通過康貝爾（Kurt Campbell）的人事案。他將正式接替去年7月退休的前副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）職務。

康貝爾是美國總統拜登（Joe Biden）政府中知名的中國專家。他在去年12月出席參院外交委員會提名聽證會時曾表示，美國對中東、烏克蘭的支援十分重要，但本世紀的長期利益主要將在印太區域，並存在真正的戰略意外風險。「有些國家」正在測試美國在該區域的能力。

康貝爾並表示，美國在印太地區迫切需要與台灣站在一起，並支持菲律賓。

康貝爾在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿，被視為是歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的推動者之一。在這之前，康貝爾曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任國防部亞太事務副助理部長，相當熟稔亞洲事務。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，設置白宮印太事務協調官職務，並由康貝爾出任。在強調印太戰略的拜登政府，康貝爾肩負印太事務，重啟美、日、澳、印度的「四方安全對話」（The Quad），也積極推動「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），擘劃美國與澳洲、日本、紐西蘭、英國成立非正式集團「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），以強化與太平洋島國關係。

康貝爾也曾與外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄等人面對面會談。吳釗燮與顧立雄去年2月21日首度前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與雪蔓等國務院、國防部與白宮國安會官員舉行閉門會談時，康貝爾就是與會成員之一。

康貝爾過去至少6次訪台，與總統蔡英文、前總統馬英九及陳水扁都曾見過面；2013年初康貝爾卸任亞太助卿一職後，馬英九曾於當年10月在總統府親自頒贈「特種大綬景星勳章」，感謝他為美台關係發展所做的貢獻。

康貝爾在中國問題上屬相對強硬的民主黨人士。2019年他曾與蘇利文共同在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文表示，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策重思，華府人士逐漸形成共識，認為與中國交往的時代已經過去。

在兩岸議題上，康貝爾多次強調維護台海和平穩定的重要性。他曾在美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談時表示，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。

 
ET快訊
20年無痛存下「一桶金」　4人算到手指發黑！金額曝光
病患塞滿診所！「2症狀」最多　一人中鏢全家淪陷
史上最衰雇主「媽媽嘴」　賠631萬判決廢棄
陳沂繼母竟是「大咖金馬影后」　母女冷淡關係全起底
子瑜被冷凍1年「堂哥」出手了！　護台灣盤鋪路
他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50
許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」直擊！　男友視角照全是愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

魔鬼牧師被控謀殺191童！　肯亞邪教「餓死見耶穌」奪403命

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

Fed不急降息　美股走高141點、台積電ADR漲0.5%

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

魔鬼牧師被控謀殺191童！　肯亞邪教「餓死見耶穌」奪403命

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

Fed不急降息　美股走高141點、台積電ADR漲0.5%

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

韓網熱門／不靠財力全憑運氣！　韓男團簽售「不管買幾張都只有1支籤」

親戚女兒月薪8.7萬　陸男嘆回家過年被媽罵：看她爸媽多有面子

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

TOYOTA將推出「全新7人座休旅」！軸距與RAV4相近　搭載1.5油電

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

賈靜雯少根筋私下一面曝光！老公修杰楷當她是「第4個女兒」

快看帳戶！6項社福津貼今提早入帳　81萬人可安心過年

小孟老師／2月7日星座運勢　「處女多關心伴侶」射手工作需警戒

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭業者揚言提告

Fed不急降息　美股走高141點

伊斯坦堡法院遇襲1死5傷　疑恐怖組織2成員遭擊斃

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

妹子下體「抓出灰噁物體」　狂飄臭雞蛋味...卡1個月了

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面