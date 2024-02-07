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川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

▲美國前總統川普被聯邦上訴法院判決「不享有豁免權」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普被聯邦上訴法院判決「不享有豁免權」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院今天在里程碑裁決表示，川普做為美國前總統不再享有免於被起訴的總統豁免權，可依密謀推翻2020年大選結果罪名審判。

法新社報導，上訴法院3位法官組成的合議庭一致裁定，川普宣稱享有「絕對豁免權」，可豁免他在白宮期間所採取行動的刑責，此一說法「不受先例、歷史或憲法的本文和結構支持」。

這項裁決是川普的一大法律挫敗。川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，川普將上訴。

合議庭法官在裁決書中寫道，願意等到12日才做出正式裁決，留時間讓川普向最高法院上訴。最高法院可以決定審理上訴或讓上訴法院的裁決成立。

哥倫比亞特區聯邦地區法院原定3月4日對川普遭控干預2020年大選案進行審判，但上周宣布延後，等待哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院判決。

聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）去年12月已駁回川普享有豁免權的主張，表示當過總統不代表持有終身「免獄卡」。川普不服裁定提起抗告。

川普遭到聯邦刑事起訴後，各種拖延戰術在法庭上屢屢失敗，但川普律師團仍設法將聯邦官司裁決時程延到2024年11月大選選舉日後，目前在共和黨總統候選人提名戰聲勢遙遙領先的川普如果再度當選總統，所有涉及他的聯邦刑案可能撤銷。

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