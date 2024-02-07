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中國4艘海警船駛入釣魚台海域　日本多次警告「離開我們的領海」

▲▼日本主張擁有尖閣列島（釣魚台）主權。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本主張擁有釣魚台主權。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國海警局表示，6日在釣魚台「領海」開展「維權巡航」活動。日本海上保安廳表示，這是自1月27日以來，中國海警船首次進入這個海域。

路透社報導，中國和日本都聲稱擁有釣魚台主權，日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島，長期以來一直是日中關係最大癥結。

日本海上保安廳在公告中表示，海保廳多次敦促4艘中國海警船離開「我們的領海」。

海保廳後來又發布公告指出，這4艘中國船隻在近2個小時後離開尖閣諸島海域，向北航行。

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