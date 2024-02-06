快訊／日本電車「突冒濃煙」乘客急疏散畫面曝！　疑行動電源起火

▲ 車廂內煙霧瀰漫。（圖／翻攝X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本JR山手線一輛列車6日傍晚突然冒煙，乘客紛紛避難，引發車廂內一陣混亂，疑似是行動電源起火釀禍，所幸列車到站後迅速撲滅，未造成人員傷亡。

綜合TBS等日媒，JR山手線一輛列車行駛至東京池袋站附近時，車廂內突然冒煙。社群平台曝光的畫面顯示，事發的車廂內煙霧瀰漫，地上一個黑色不明物體還在持續冒煙；其他影片可見列車靠站後乘客紛紛疏散到月台上，還有人以手摀住口鼻。

當地傍晚約6點過後，站務員打119報案稱車廂內有「鋰電池起火」。據警方說法，可能是行動電源起火燃燒。

列車到達池袋站後，站務員便使用滅火器將火撲滅，東京消防廳消防人員趕抵時狀況已經解決，所幸沒有人員受傷。