哈利登機了！緊急返英探望查爾斯　英相蘇納克：慶幸癌症及早發現

▲ 哈利得知父親罹癌消息,據報已經在飛往英國的飛機上。(圖/達志影像/美聯社、路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國王室成員近期頻傳健康問題,國王查爾斯三世(King Charles)5日宣布罹癌,已經開始接受治療,移居美國的兒子哈利王子據報已在飛往倫敦的飛機上。英國首相蘇納克(Rishi Sunak)對查爾斯罹癌表示震驚難過,但也慶幸癌症及早發現。

蘇納克向BBC Radio 5 Live表示,他得知查爾斯罹癌時感到「震驚與悲傷」,「我們的心意與他的家人同在,值得慶幸的是癌症發現得很早」,並承諾國家會繼續正常運轉,他也會和國王保持聯絡。

5日公開這項消息以前,75歲的查爾斯親自打電話告知兒子威廉王儲、哈利王子和他的兄弟姊妹,包括威廉在內的其他王室成員可能會在查爾斯接受治療期間代替他履行職責。

《太陽報》披露,哈利的黑色Range Rover座車稍早被拍到抵達洛杉磯國際機場一座私人航廈,已經登機飛往英國,預計當地6日中午降落,前往探望父親,梅根和一雙子女則留在加州。

Prince Harry will arrive in UK today as he's spotted rushing to LA airport https://t.co/rzsprHs520 pic.twitter.com/mV0lDVQ7RA