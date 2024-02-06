被吉娃娃舔1口　阿公染「罕見敗血症」險丟命！醫：同床就可能感染

▲ 西班牙一名老翁疑似經由吉娃娃感染敗血病。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

西班牙一名71歲老翁去年被自己飼養的吉娃娃舔了一口，竟感染罕見敗血症，治療長達半年才康復。醫師表示，儘管目前沒有被狗舔而染病的明確證據，但親吻或甚至只是單純和寵物同床，都有被感染的風險。

據《鏡報》報導，這名來自西班牙最南端加納利群島（Islas Canarias）的71歲老翁，經過長達1周的腹瀉及高燒後，被送進戈梅拉島（La Gomera）的瓜達盧佩聖母醫院（Hospital Nuestra Señora de Guadalupe）治療，抽血結果顯示體內有高濃度的敗血性巴氏桿菌（Pasteurella multocida）。

醫師發現，老翁右肺在X光上呈現「濃密且混濁」狀態，病人也出現肺炎症狀，而肺炎極少經由敗血性巴氏桿菌引起，因為人類除非被貓狗等牲畜咬傷抓傷，否則很少感染該病菌，且老翁身上沒有任何被寵物咬抓傷痕跡。

對此，老翁告訴醫師「前幾天被自己養的吉娃娃舔」，成為感染敗血症最可能的原因。醫療團隊給予老翁呼吸器、每天注射抗生素治療1個月後，成功挽救有第2型糖尿病、抽菸、高血壓及肺部疾病病史的老翁性命，近半年的追蹤結果也顯示他康復情況良好。

醫師表示，飼主與寵物同睡一張床、親吻或被寵物舔，都可能感染敗血性巴氏桿菌。而在英國及東歐，近年有越來越多人感染無法治癒且會導致不孕、跛行和疼痛，由犬隻傳染的布氏桿菌病（Brucellosis Brucellosis Brucellosis）。

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