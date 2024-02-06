美14歲少女上班　慘遭麥當勞經理「拖廁所性侵」！加盟商1.34億和解

▲麥當勞位於美國賓州的一間餐廳，傳出店經理在廁所性侵14歲的女員工。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國位於賓州的一間麥當勞於2021年，傳出年僅14歲的未成年少女慘遭44歲的餐廳經理嘉納（Walter a . Garner）拖行至廁所暴力性侵的事件，然而該名經理其實是性侵罪的累犯，且餐廳所隸屬的加盟商知悉此事，這讓少女的家屬非常不滿，最後加盟商承諾支付435萬美元（約新台幣1.34億元）達成和解。

根據美媒CBS News，美國賓夕法尼亞州第二大城匹茲堡的一間麥當勞餐廳，驚傳餐廳經理嘉納在廁所性侵14歲未成年女員工的離譜事件，該間餐廳為麥當勞加盟商賴斯企業（Rice Enterprises）所擁有，最後賴斯企業於當地時間5日宣布，已與被害者少女家屬達成和解協議，條件是支付435萬美元。

少女的家屬在訴訟過程中指出，麥當勞及其特許經營加盟商知道，現年44歲（案發時為42歲）的嘉納在麥當勞餐廳廁所性侵年僅14歲的女員工，且嘉納更是一名性侵犯罪的累犯，是一名早就被定罪的犯罪者。

為受害者辯護的律師佩雷爾（Alan Perer）表示，這是一筆金額非常龐大的和解協議，而他希望此次和解能向美國全國的麥當勞釋出訊息，要求為員工提供能保障人身安全的環境，「畢竟，一個曾因性侵等罪而被定罪的累犯，怎麼能夠被允許在麥當勞雇傭和管理14到17歲的女孩？」

佩雷爾透露，和解協議是麥當勞加盟商賴斯企業與被害者家屬達成，目前總部設於賓州伯特利公園（Bethel Park）的賴斯企業將出售其所擁有的8間麥當勞餐廳，以求能夠籌措足夠金額補償受害少女家屬。

麥當勞美國公司發表聲明，表示雖然總公司並不是和解協議的簽署方、沒有就此問題提出任何法律要求，且對此不負有責任，但承諾未來將會替加盟商提供培訓資源，杜絕類似性侵犯罪在麥當勞餐廳裡發生。