　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼總統競選期倒數　3名候選人止戰避免負面看法

▲▼印尼總統大選3組候選人，由左至右分別為阿尼斯（Anies Baswedan）與其副手、普拉伯沃（Prabowo Subianto）與其副手、甘查爾（Ganjar Pranowo）與其副手。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼總統大選3組候選人，由左至右分別為阿尼斯與其副手、普拉伯沃與其副手、甘查爾與其副手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者李宗憲雅加達6日專電

印尼14日將舉行總統大選，3名候選人選戰策略趨向保守，例如4日的總統辯論，3人不再脣槍舌戰，且均強調會納入對手的政見。分析指出，候選人意識到選前最後時刻若攻擊對手恐激發負面看法。

印尼14日舉行總統大選，為期75天的競選期剩不到1週，10日是競選期的最後1天，接著將進入為期3天的「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動。

3名候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）、甘查爾（Ganjar Pranowo）和阿尼斯（Anies Baswedan）最近一次同台是4日的總統辯論，3人態度溫和，策略趨向保守，與前2場氣氛緊張、多次激烈交鋒大不同。

4日的總統辯論聚焦教育、衛生健康和社會福利等問題，唯一比較激烈的交鋒是普拉伯沃的「免費午餐」政見與甘查爾的「免費網路」計畫，雖然2人彼此嘲諷對方政策，但普拉伯沃在總結時特別向另外2名候選人致歉，他指出，「過去的嚴厲言論只是為印尼人民的福祉，若有不滿，在此表示抱歉」。這與過去普拉伯沃積極捍衛自身立場的態度十分不同。

另外，3名候選人在許多政見上也表示同意彼此的觀點，甚至願意納入對手的好政見。

政治評論員阿貢（Agung Baskoro）今天向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，候選人清楚地意識到在距離選舉不到兩周的時間，打硬仗和做攻擊可能是雙刃劍，不一定有利選情。

據「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）的調查顯示，作為現任國防部長的總統候選人普拉伯沃，在第2場總統辯論中，他的軍事採購戰略被對手猛烈批評，但支持度仍不受影響，持續遙遙領先另外2名總統候選人。

阿貢指出，雖然唇槍舌戰的辯論能幫助高知識的選民做決定，但一場充滿攻擊的辯論，對教育程度較低或一般選民並不討喜，他說：「無論喜歡與否，我們有一批較為傳統的選民，他們認為激烈辯論不符合印尼的政治文化，他們傾向於建立和諧、一種共同努力的氛圍。」

 
ET快訊
墾丁、小琉球寒冬來了！訂房最低不到5成　業者：今年很辛苦
北部26歲女「有4個乳頭」！　交不到男朋友急了
遊泰國夢碎！爸爸慘死獨留12歲兒　肇事者不敢下警車
孝子給母一筆錢失聯　「我一定要成功」不肯回家
細肩爆乳妹來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富
快訊／國軍士官陳屍「菜園納骨塔」
潘若迪抱小S玩「火車便當」！　激情畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波音又出包！737 Max機身發現「新問題」　50架須重新加工

加拿大歷史性降雪交通癱瘓　部分地區進入緊急狀態

她慘遭性侵「強迫嫁給IS聖戰士」　24歲女囚禁10年獲救了

25歲辣師對11歲小學生出手　放學反鎖教室「特別授課」媽發現報案

韓鋼鐵廠死亡事故！7勞工清理水槽「倒地昏迷」　一人心跳停止死亡

印尼總統競選期倒數　3名候選人止戰避免負面看法

泰勒絲領獎「把席琳狄翁晾一旁」　網炸鍋了！後台1動作難滅火

老師上課大玩「刺客教條」教歷史！　超狂教學法被讚爆

日本餐飲又遭惡搞！知名火鍋員工「拿整條奶油」灌嘴　公司道歉滅火

天氣冷「手機耗電」真的比較快！　實測曝：嚴寒地區早3小時沒電

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

波音又出包！737 Max機身發現「新問題」　50架須重新加工

加拿大歷史性降雪交通癱瘓　部分地區進入緊急狀態

她慘遭性侵「強迫嫁給IS聖戰士」　24歲女囚禁10年獲救了

25歲辣師對11歲小學生出手　放學反鎖教室「特別授課」媽發現報案

韓鋼鐵廠死亡事故！7勞工清理水槽「倒地昏迷」　一人心跳停止死亡

印尼總統競選期倒數　3名候選人止戰避免負面看法

泰勒絲領獎「把席琳狄翁晾一旁」　網炸鍋了！後台1動作難滅火

老師上課大玩「刺客教條」教歷史！　超狂教學法被讚爆

日本餐飲又遭惡搞！知名火鍋員工「拿整條奶油」灌嘴　公司道歉滅火

天氣冷「手機耗電」真的比較快！　實測曝：嚴寒地區早3小時沒電

日本「愛心珍奶」爆紅櫻花妹搶打卡！心型瓶身＋粉嫩草莓奶茶收服少女心

林口車禍死18人新北市居冠　機車＋高齡者最多…交大從嚴取締

巧克力罐藏新興毒品「毒梅錠」　高雄男被逮瞎扯：超商買的

國際知名藥理學家、中研院士張傳烱辭世　享耆壽96歲

墾丁、小琉球寒冬來了！春節訂房「最低不到5成」　業者：今年很辛苦

女為了看「泰勒絲演唱會」不去閨蜜婚禮　新娘爆氣絕交：她是伴娘

蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

香港金像獎／吳慷仁角逐最佳男配　《鬼家人》、《周處》也入圍

王淨抓包男友出軌含淚怒吼！劉冠廷上吊瀕臨窒息：用盡生命力氣去演

《崩壞 星穹鐵道》2.0大改版登場　前進「夢想之地」匹諾康尼

榮總忘年會高衩妹辣爆！　他讚「護理師好頂」猜錯身分了

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

13歲女被7男拖到公廁性侵　男友被迫觀看

只當15天日本小姐！烏克蘭佳麗改口認不倫

「日本小姐」認當小三道歉！　退還后冠

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

英鋼琴家出大招！　秀「中華民國國旗」撂台語：台灣加油

人妻想「參加小王葬禮」逼哭尪：都分手多年了

年終領6個月！理貨員PO文：太過分了

即／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶

逼人妻拍A片害輕生！　軍人老公落網裁定羈押

英王查爾斯三世確診罹癌　不是前列腺癌

教會禮拜做一半「迴盪歡淫聲」

更多熱門

相關新聞

新加坡新法　性侵等罪犯無限期拘留

新加坡新法　性侵等罪犯無限期拘留

新加坡5日通過新法律，可以「無限期關押」犯下謀殺、性侵、與未成年人發生性關係等罪行的「危險罪犯」，並且在該國獲得包括反對黨在內的廣泛支持，不過仍有部分人士敦促必須謹慎行事。

泰總理：台達電未來4年將投資泰國157億

泰總理：台達電未來4年將投資泰國157億

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

夾斃車內！載兒子上課　爸回家與巴士相撞

夾斃車內！載兒子上課　爸回家與巴士相撞

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」

激情男女私闖民宅！躲車內「嗨玩車震」

關鍵字：

東南亞要聞印尼

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面