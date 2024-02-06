韓鋼鐵廠死亡事故！7勞工清理水槽「倒地昏迷」　一人心跳停止死亡

▲現代鋼鐵位於仁川工廠的廢棄物處理水槽，6日上午傳出有7名員工協助清理作業時昏倒。（圖／仁川消防本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓現代鋼鐵（現代製鐵，HYUNDAI STEEL）位於仁川市的工廠今（6）日上午發生一起死亡事故，7名勞工在清理廢棄物水槽時，在尚未戴防毒面具的情況下，疑似因為吸入有毒氣體而昏倒，其中一人甚至倒地不起、送醫不治身亡。

根據《韓聯社》，南韓仁川消防本部和警方6日指出，現代鋼鐵位於仁川廣域市東區松峴洞的工廠發生意外，7名勞工在清理廢棄物處理水槽時，疑似因為在未戴防毒面具的情況下工作，導致吸入有毒氣體而昏倒，其中一名34歲的勞工A某更當場停止呼吸心跳，儘管接受心肺復甦術（CPR）、緊急送醫搶救，依舊不治身亡。

至於46歲的B某等其他6名勞工則出現呼吸困難、意識障礙等症狀，目前人在醫院接受治療。

水槽以外的其他作業人員見到有人昏倒後，直接撥打119報案。他表示，「那群人在清掃時，突然昏倒在地。」

調查結果指出，包括A某等7名勞工是外包清潔廠商的員工，在清理廢棄物處理水槽時突然昏倒，當時他們並未戴防毒面具，昏倒前在協助消除殘留在水槽內的氫氟酸和硝酸。

警方研判，7名勞工可能是在作業過程中吸入未被確認成分的有毒氣體，而引發窒息現象。目前警方正在釐清事發經過，並考慮是否將A某的遺體送交國立科學搜查研究院進行解剖化驗，至於處理水槽殘留物質的具體成分也在分析中，以待了解引發窒息的原因。