房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

「有鳥耶」！於5日晚間，有台東民眾報案指稱「路邊有隻鳥，請警察協助處理」，鹿野分駐所獲報後，員警隨即前往察看，發現是隻保育類鳥類「領角鴞」，通報縣政府農業處林務科置所內領取，再轉由池上「野灣野生動物保育協會」診療，經診斷後發現在胸骨及鎖骨部分有骨折現象，目前將其翅膀固定及給予點滴輸液，並持續於簡易「ICU」病房嚴密觀察，期望有好的結果。