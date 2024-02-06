房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

▲台東縣政府提醒目前僅開放房屋稅、地價稅及使用牌照稅逾期稅單線上繳稅。（圖／記者楊漢聲攝）
記者楊漢聲／台東報導
為提升民眾繳稅便利性，財政部自112年11月起，開放地方稅逾期未繳納案件可直接至網路繳稅服務網站，或掃描繳款書上QR-Code線上繳稅，台東縣政府提醒目前網站僅開放房屋稅、地價稅及使用牌照稅逾期稅單線上繳稅，請民眾留意，並請在規定期限內繳納。
台東縣政府稅務局表示，以往逾期未繳納案件，民眾只能到代收稅款的金融機構(銀行、農漁會，但是郵局不代收)繳納，財政部為增進民眾繳稅便利，自112年11月1日起，開放逾期稅單在繳納期限屆滿之翌日起30日內，可以掃描繳款書上的QR-Code進行線上繳稅，也能透過網路繳稅服務網站( https://paytax.nat.gov.tw/ )線上繳納。稅務局也提醒民眾目前網站僅開放房屋稅、地價稅及使用牌照稅等3種稅目，且僅適用繳納期間屆滿翌日起30日內逾期案件，其他稅目或逾30日的稅單皆不適用。
縣府稅務局指出，未依繳款書所訂的繳納期限內繳納稅款，即屬於「逾期」稅單，每逾期3日會加徵「稅額」1%的滯納金，最高加徵至10%，提醒民眾，為了不被加徵滯納金，請儘速繳納稅款，以免荷包失血。
讀者迴響